  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Modna oblikovalka Nika Ravnik, podjetje Paradajz z blagovno znamko Lušt, podjetje 5 Start, ki upravlja Pohorje Village Resort, in Terme Snovik so slovenski zmagovalci natečaja v okviru Generalijeve globalne strateške trajnostne pobude SME EnterPRIZE. FOTO: Črt Piksi/Generali
    Galerija
    Modna oblikovalka Nika Ravnik, podjetje Paradajz z blagovno znamko Lušt, podjetje 5 Start, ki upravlja Pohorje Village Resort, in Terme Snovik so slovenski zmagovalci natečaja v okviru Generalijeve globalne strateške trajnostne pobude SME EnterPRIZE. FOTO: Črt Piksi/Generali
    Promo Delo
    23. 10. 2025 | 11:24
    10:55
    A+A-

    Modna oblikovalka Nika Ravnik, podjetje Paradajz z blagovno znamko Lušt, podjetje 5 Start, ki upravlja Pohorje Village Resort, in Terme Snovik so slovenski zmagovalci natečaja v okviru Generalijeve globalne trajnostne pobude SME EnterPRIZE, ki je v letu 2025 pri nas potekal tretje leto zapored. Ponašajo se z najboljšimi trajnostnimi praksami in poslovnimi modeli med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji.

    »Mala in srednje velika podjetja so pomemben steber evropskega in slovenskega gospodarstva, hkrati so zato tudi eden ključnih dejavnikov uspešnega trajnostnega prehoda,« pravijo v zavarovalnici Generali. Zavedajo se, da trajnostno delovanje podjetij ni le odgovoren pristop k poslovanju, temveč ustvarja tudi trdne temelje za njihov dolgoročni uspeh. Omogoča hitrejšo prilagoditev aktualnim gospodarskim in okoljskim razmeram ter odpira pomembne priložnosti za rast in razvoj podjetništva. Zato malim in srednje velikim podjetjem s strateško pobudo SME EnterPRIZE ponujajo pomoč in podporo prav pri njihovi trajnostni preobrazbi.

    Trajnostnost je eden od ključnih temeljev Generalijeve poslovne strategije

    Skupina Generali je tudi z novo triletno strategijo Vseživljenjski partner 27: Spodbujanje odličnosti postavila trajnostnost za enega ključnih strateških temeljev delovanja. K temu pa aktivno spodbuja tudi svoje poslovne partnerje in širšo skupnost malega gospodarstva.

    Pobuda SME EnterPRIZE, ki nagrajuje in dviga prepoznavnost najboljših trajnostnih praks in poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij, hkrati poteka na več evropskih trgih in v Aziji. Število sodelujočih podjetij je vsako leto višje – tako v Sloveniji kot na globalni ravni, kar je dokaz, da so tovrstne pobude med podjetji, ki trajnostnost razumejo tudi kot priložnost za rast, inovacije in odgovorno poslovanje, še kako dobrodošle.

    Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d.d., je v svojem nagovoru ob razglasitvi letošnjih najboljših trajnostnih poslovnih praks poudarila: »Natečaj SME EnterPRIZE je v zadnjih treh letih postal stičišče navdihujočih podjetniških zgodb, ki vizijo trajnosti spreminjajo v konkretna dejanja. V Generaliju smo ponosni, da smo skupaj s sodelujočimi podjetji zgradili skupnost, ki vsako leto raste in se krepi. Čestitke vsem nagrajencem in hvala tudi vsem drugim, ki so se nam pridružili na poti odgovornega poslovanja.«

    FOTO: Črt Piksi/Generali
    FOTO: Črt Piksi/Generali

    Zavidanja vredne prakse slovenskih trajnostnih podjetnikov

    V letošnjem slovenskem delu natečaja je sodelovalo kar 74 podjetij, ki so svoje trajnostne in odgovorne poslovne modele predstavili v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Zmagovalca v vsaki kategoriji sta prejela finančno nagrado v višini 10.000 EUR, drugouvrščeni podjetji pa sta bili nagrajeni s paketom poslovnih zavarovanj zavarovalnice Generali v višini 2.500 EUR.

    Mednarodna žirija Skupine Generali bo v nadaljevanju izbrala še slovenskega »junaka trajnosti«, ki se bo spomladi 2026 v Bruslju predstavil mednarodni poslovni javnosti.

    Kot najboljša trajnostna praksa s pozitivnim vplivom na okolje je bila letos prepoznana praksa modne oblikovalke Nike Ravnik. Žirija je v svoji utemeljitvi zapisala, da je »prepričala s celostnim in premišljenim pristopom k oblikovanju oblačil, ki sistematično odgovarja na izzive hitre mode«. Drugo mesto v tej kategoriji je pripadlo podjetju Paradajz, ki z blagovno znamko Lušt »postavlja zgled, da je mogoče pridelovati kakovostno hrano na okolju prijazen način.«

    Nika Ravnik, modna oblikovalka: »Rada imam izzive, hkrati pa čutim tudi notranjo potrebo po drugačnem načinu delovanja, kot je klasično krojenje. Pri t. i. zero waste dizajnu vsakič znova preizkušam nove pristope. Tudi moj lastni način življenja je zelo trajnosten. Vedno se naravno nagibam k skrbi za okolje. Nagrada SME EnterPRIZE mi pomeni ogromno. Je potrditev, da sem na pravi poti in da lahko še naprej razvijam svoje ideje. Denarno nagrado bom porabila za nakup nove delovne opreme.«

    Kristjan Magdič, Paradajz: »Naše podjetje je trajnosti zavezano od vsega začetka. Imamo jo v genih. Začelo se je z izborom tehnologije pridelave paradižnika izven sezone, s pomočjo geotermalne vode. Paradižnike gojimo na žlebovih, kjer vsa odvečna voda, ki je rastlina ne potrebuje, odteče v stranske zavihke in se vrača nazaj v velike cisterne. To je le nekaj primerov prakse našega trajnostnega delovanja, ki je vpeto tudi v naš razvoj in investicije. Menimo, da so pobude, kot je SME EnterPRIZE, vedno dobrodošle. Spoznali smo zanimive sogovornike in navezali nove poslovne stike.«

    FOTO: Črt Piksi/Generali
    FOTO: Črt Piksi/Generali

    Kot najboljšo trajnostno prakso s pozitivnim vplivom na zaposlene, družbo in skupnost je žirija prepoznala trajnostna ravnanja podjetja 5 Start, ki v sklopu počitniških kapacitet Pohorje Village Resort »s projektom Wild Green Magic Hub spodbuja trajnostne vrednote in globlji stik z naravo.« Tudi drugo mesto je osvojil turistični ponudnik – Terme Snovik, ki »izstopajo s prepletom zdravega življenja in skupnosti ter skrbi za okolje. Poleg osnovne ponudbe termalnih storitev in Kneipp centra za pet stebrov zdravega življenja podjetje aktivno sodeluje v lokalnih razvojnih pobudah.«

    Natalija Ilešič, podjetje 5 star: »Delujemo na dobrih 1000 metrih nadmorske višine in smo obdani z gozdovi. V bistvu drugače kot trajnostno v takšnem okolju ne moremo delovati. K temu smo želeli dodati še pridih regenerativne rasti. In lahko rečem, da smo bili uspešni. Podjetja nas prepoznavajo kot partnerja, s katerim lahko dvignejo tudi svoj zeleni ugled. To je postalo zeleno vodilo skozi naše delovanje.«

    Katarina Adam, Terme Snovik: »Trajnostno zgodbo smo začeli leta 2007. Takrat smo kot prvi v Sloveniji prešli na 100-% uporabo obnovljivih virov energije. To nas še danes spremlja kot dobra popotnica, s katero živimo in jo dnevno udejanjamo v odnosu do naših gostov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lokalno skupnostjo. Smo domačini, večina sodelavcev je lokalnih prebivalcev, sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, tesno smo povezani s celotno lokalno skupnostjo.«

    FOTO: Črt Piksi/Generali
    FOTO: Črt Piksi/Generali

    Strokovna žirija, ki ji je predsedoval Ram Dušić Hren, ustanovitelj podjetja Bright3er, ima vsako leto bolj zahtevno nalogo. »Slovenija premore veliko trajnostnih in družbeno koristnih iniciativ, ki pa pogosto nimajo izpostavljenosti, ki si jo zaslužijo. V veselje mi je bilo videti, da se je na natečaj SME EnterPRIZE letos prijavilo največ malih in srednje velikih podjetij do zdaj in da lahko tudi ta natečaj postane platforma za večjo prepoznavnost,« je poudaril o letošnjem izboru. Ob njem so žirijo sestavljali še Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter trije predstavniki zavarovalnice Generali d. d., in sicer: Vanja Hrovat, predsednica uprave, Mitja Feri, član uprave, in Borut Završan, direktor prodaje.

    FOTO: Črt Piksi/Generali
    FOTO: Črt Piksi/Generali

    Generali TUKAJ IN ZDAJ s spodbudo in motivacijo za trajnostno pot

    V vseh treh dosedanjih natečajih se je izkazalo, da spodbuda niso le finančne nagrade. Vsi sodelujoči so namreč hvaležni za vpogled v trajnostne prakse drugih podjetij in primerjavo z najboljšimi. Poleg tega natečaj najboljšim omogoča dodatno prepoznavnost, dostop do strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti. Kot pravijo, pa jim nagrade in priznanja dajejo dodatno spodbudo tudi za razvoj novih projektov.

    Slovesna podelitev nagrad, ki je bila 9. oktobra v Ljubljani, je bila odlična priložnost za povezovanje in deljenje dobrih praks in izkušenj ter sklepanje novih poslovnih partnerstev. Zbrani so lahko prisluhnili fotografu Arneju Hodaliču, ki je skozi svoja dela in utrinke s popotovanj po svetu osvetlil trajnost kot univerzalno vrednoto, ki presega meje in kulture. O pomenu zavarovalništva v trajnostnih prizadevanjih je spregovoril Dejan Srše, ambasador trajnosti v Generaliju, svoj pogled na natečaj in uvajanje okolju in družbi prijaznih praks pa je podala tudi Nataša Teraž Krois iz podjetja Lumar: »S predstavitvijo v natečaju daješ trajnostnim praksam dodatno verodostojnost. Dokazuješ, da dejansko stojiš za svojimi besedami in jih tudi uresničuješ v praksi. Izkušnja v SME EnterPRIZE je bila za nas nadvse pozitivna in veseli smo, da lahko sodelujemo pri ozaveščanju in širjenju trajnostnih pobud naprej,« je dejala predstavnica podjetja, ki je bilo tudi zmagovalec prve izvedbe natečaja v Sloveniji.

    Zbrani so lahko prisluhnili fotografu Arneju Hodaliču, ki je skozi svoja dela in utrinke s popotovanj po svetu osvetlil trajnost kot univerzalno vrednoto, ki presega meje in kulture. FOTO: Črt Piksi/Generali
    Zbrani so lahko prisluhnili fotografu Arneju Hodaliču, ki je skozi svoja dela in utrinke s popotovanj po svetu osvetlil trajnost kot univerzalno vrednoto, ki presega meje in kulture. FOTO: Črt Piksi/Generali

    SME EnterPRIZE v povezovanju gospodarstva in znanosti

    Za še več idej, pobud, sodelovanj in uspešnejši zeleni prehod!

    Pobuda je zaživela leta 2021, ob 190-letnici Skupine Generali, kot povezovalna iniciativa med gospodarstvom in akademsko sfero. Strateški partner natečaja je največje evropsko prostovoljno združenje malih in srednje velikih podjetij European Entrepreneurs CEA-PME.

    Ob natečaju vsako leto izide tudi posodobitev Bele knjige SME EnterPRIZE, ki prikazuje povezavo med trajnostjo in finančno uspešnostjo malih in srednje velikih podjetij. Dokument vključuje rezultate o uspešnosti trajnostnih poslovnih praks malih in srednje velikih podjetij iz držav, v katerih poteka natečaj (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija in Slovenija). Belo knjigo Generali pripravi v sodelovanju z italijansko univerzo SDA Bocconi School of Management.

    Več o natečaju na www.generali.si/sme-enterprize

    Naročnik oglasne vsebine je Generali, d. d. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Smučanje in treking? Koroška je več kot turistična destinacija

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    SME EnterPRIZEGeneralitrajnostni razvoj
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Po desetih letih vrata zapira priljubljeni Lars&Sven

    Podjetje za zaprtje poslovalnic velik del krivde pripisuje tudi državi.
    23. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    Krim bo stavil na gverilski rokomet

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto prvič igrale v Stožicah, kjer bodo gostje močne Romunke. Tamara Horaček: Težki časi so, a moramo stati skupaj.
    Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošništvo

    Zakaj kupujemo jabolka iz Južne Afrike in kumarice iz Indije?

    To je tudi dokaz za to, da je šlo potrošništvo preko vseh razumnih meja, pravi agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar.
    23. 10. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je dolgoletna Delova novinarka in urednica Silva Čeh

    Na Delu je bila zaposlena od leta 1987 vse do upokojitve leta 2021.
    Maja Grgič 23. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Arso zaradi močnega vetra in nalivov izdal oranžno opozorilo

    Arso ob tem opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro.
    23. 10. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošništvo

    Zakaj kupujemo jabolka iz Južne Afrike in kumarice iz Indije?

    To je tudi dokaz za to, da je šlo potrošništvo preko vseh razumnih meja, pravi agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar.
    23. 10. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je dolgoletna Delova novinarka in urednica Silva Čeh

    Na Delu je bila zaposlena od leta 1987 vse do upokojitve leta 2021.
    Maja Grgič 23. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Arso zaradi močnega vetra in nalivov izdal oranžno opozorilo

    Arso ob tem opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro.
    23. 10. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo