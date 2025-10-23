Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

Modna oblikovalka Nika Ravnik, podjetje Paradajz z blagovno znamko Lušt, podjetje 5 Start, ki upravlja Pohorje Village Resort, in Terme Snovik so slovenski zmagovalci natečaja v okviru Generalijeve globalne trajnostne pobude SME EnterPRIZE, ki je v letu 2025 pri nas potekal tretje leto zapored. Ponašajo se z najboljšimi trajnostnimi praksami in poslovnimi modeli med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji.

»Mala in srednje velika podjetja so pomemben steber evropskega in slovenskega gospodarstva, hkrati so zato tudi eden ključnih dejavnikov uspešnega trajnostnega prehoda,« pravijo v zavarovalnici Generali. Zavedajo se, da trajnostno delovanje podjetij ni le odgovoren pristop k poslovanju, temveč ustvarja tudi trdne temelje za njihov dolgoročni uspeh. Omogoča hitrejšo prilagoditev aktualnim gospodarskim in okoljskim razmeram ter odpira pomembne priložnosti za rast in razvoj podjetništva. Zato malim in srednje velikim podjetjem s strateško pobudo SME EnterPRIZE ponujajo pomoč in podporo prav pri njihovi trajnostni preobrazbi.

Trajnostnost je eden od ključnih temeljev Generalijeve poslovne strategije

Skupina Generali je tudi z novo triletno strategijo Vseživljenjski partner 27: Spodbujanje odličnosti postavila trajnostnost za enega ključnih strateških temeljev delovanja. K temu pa aktivno spodbuja tudi svoje poslovne partnerje in širšo skupnost malega gospodarstva.

Pobuda SME EnterPRIZE, ki nagrajuje in dviga prepoznavnost najboljših trajnostnih praks in poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij, hkrati poteka na več evropskih trgih in v Aziji. Število sodelujočih podjetij je vsako leto višje – tako v Sloveniji kot na globalni ravni, kar je dokaz, da so tovrstne pobude med podjetji, ki trajnostnost razumejo tudi kot priložnost za rast, inovacije in odgovorno poslovanje, še kako dobrodošle.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d.d., je v svojem nagovoru ob razglasitvi letošnjih najboljših trajnostnih poslovnih praks poudarila: »Natečaj SME EnterPRIZE je v zadnjih treh letih postal stičišče navdihujočih podjetniških zgodb, ki vizijo trajnosti spreminjajo v konkretna dejanja. V Generaliju smo ponosni, da smo skupaj s sodelujočimi podjetji zgradili skupnost, ki vsako leto raste in se krepi. Čestitke vsem nagrajencem in hvala tudi vsem drugim, ki so se nam pridružili na poti odgovornega poslovanja.«

Zavidanja vredne prakse slovenskih trajnostnih podjetnikov

V letošnjem slovenskem delu natečaja je sodelovalo kar 74 podjetij, ki so svoje trajnostne in odgovorne poslovne modele predstavili v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Zmagovalca v vsaki kategoriji sta prejela finančno nagrado v višini 10.000 EUR, drugouvrščeni podjetji pa sta bili nagrajeni s paketom poslovnih zavarovanj zavarovalnice Generali v višini 2.500 EUR.

Mednarodna žirija Skupine Generali bo v nadaljevanju izbrala še slovenskega »junaka trajnosti«, ki se bo spomladi 2026 v Bruslju predstavil mednarodni poslovni javnosti.

Kot najboljša trajnostna praksa s pozitivnim vplivom na okolje je bila letos prepoznana praksa modne oblikovalke Nike Ravnik. Žirija je v svoji utemeljitvi zapisala, da je »prepričala s celostnim in premišljenim pristopom k oblikovanju oblačil, ki sistematično odgovarja na izzive hitre mode«. Drugo mesto v tej kategoriji je pripadlo podjetju Paradajz, ki z blagovno znamko Lušt »postavlja zgled, da je mogoče pridelovati kakovostno hrano na okolju prijazen način.« Nika Ravnik, modna oblikovalka: »Rada imam izzive, hkrati pa čutim tudi notranjo potrebo po drugačnem načinu delovanja, kot je klasično krojenje. Pri t. i. zero waste dizajnu vsakič znova preizkušam nove pristope. Tudi moj lastni način življenja je zelo trajnosten. Vedno se naravno nagibam k skrbi za okolje. Nagrada SME EnterPRIZE mi pomeni ogromno. Je potrditev, da sem na pravi poti in da lahko še naprej razvijam svoje ideje. Denarno nagrado bom porabila za nakup nove delovne opreme.« Kristjan Magdič, Paradajz: »Naše podjetje je trajnosti zavezano od vsega začetka. Imamo jo v genih. Začelo se je z izborom tehnologije pridelave paradižnika izven sezone, s pomočjo geotermalne vode. Paradižnike gojimo na žlebovih, kjer vsa odvečna voda, ki je rastlina ne potrebuje, odteče v stranske zavihke in se vrača nazaj v velike cisterne. To je le nekaj primerov prakse našega trajnostnega delovanja, ki je vpeto tudi v naš razvoj in investicije. Menimo, da so pobude, kot je SME EnterPRIZE, vedno dobrodošle. Spoznali smo zanimive sogovornike in navezali nove poslovne stike.«

Kot najboljšo trajnostno prakso s pozitivnim vplivom na zaposlene, družbo in skupnost je žirija prepoznala trajnostna ravnanja podjetja 5 Start, ki v sklopu počitniških kapacitet Pohorje Village Resort »s projektom Wild Green Magic Hub spodbuja trajnostne vrednote in globlji stik z naravo.« Tudi drugo mesto je osvojil turistični ponudnik – Terme Snovik, ki »izstopajo s prepletom zdravega življenja in skupnosti ter skrbi za okolje. Poleg osnovne ponudbe termalnih storitev in Kneipp centra za pet stebrov zdravega življenja podjetje aktivno sodeluje v lokalnih razvojnih pobudah.« Natalija Ilešič, podjetje 5 star: »Delujemo na dobrih 1000 metrih nadmorske višine in smo obdani z gozdovi. V bistvu drugače kot trajnostno v takšnem okolju ne moremo delovati. K temu smo želeli dodati še pridih regenerativne rasti. In lahko rečem, da smo bili uspešni. Podjetja nas prepoznavajo kot partnerja, s katerim lahko dvignejo tudi svoj zeleni ugled. To je postalo zeleno vodilo skozi naše delovanje.« Katarina Adam, Terme Snovik: »Trajnostno zgodbo smo začeli leta 2007. Takrat smo kot prvi v Sloveniji prešli na 100-% uporabo obnovljivih virov energije. To nas še danes spremlja kot dobra popotnica, s katero živimo in jo dnevno udejanjamo v odnosu do naših gostov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lokalno skupnostjo. Smo domačini, večina sodelavcev je lokalnih prebivalcev, sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, tesno smo povezani s celotno lokalno skupnostjo.«

Strokovna žirija, ki ji je predsedoval Ram Dušić Hren, ustanovitelj podjetja Bright3er, ima vsako leto bolj zahtevno nalogo. »Slovenija premore veliko trajnostnih in družbeno koristnih iniciativ, ki pa pogosto nimajo izpostavljenosti, ki si jo zaslužijo. V veselje mi je bilo videti, da se je na natečaj SME EnterPRIZE letos prijavilo največ malih in srednje velikih podjetij do zdaj in da lahko tudi ta natečaj postane platforma za večjo prepoznavnost,« je poudaril o letošnjem izboru. Ob njem so žirijo sestavljali še Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter trije predstavniki zavarovalnice Generali d. d., in sicer: Vanja Hrovat, predsednica uprave, Mitja Feri, član uprave, in Borut Završan, direktor prodaje.

Generali TUKAJ IN ZDAJ s spodbudo in motivacijo za trajnostno pot

V vseh treh dosedanjih natečajih se je izkazalo, da spodbuda niso le finančne nagrade. Vsi sodelujoči so namreč hvaležni za vpogled v trajnostne prakse drugih podjetij in primerjavo z najboljšimi. Poleg tega natečaj najboljšim omogoča dodatno prepoznavnost, dostop do strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti. Kot pravijo, pa jim nagrade in priznanja dajejo dodatno spodbudo tudi za razvoj novih projektov.

Slovesna podelitev nagrad, ki je bila 9. oktobra v Ljubljani, je bila odlična priložnost za povezovanje in deljenje dobrih praks in izkušenj ter sklepanje novih poslovnih partnerstev. Zbrani so lahko prisluhnili fotografu Arneju Hodaliču, ki je skozi svoja dela in utrinke s popotovanj po svetu osvetlil trajnost kot univerzalno vrednoto, ki presega meje in kulture. O pomenu zavarovalništva v trajnostnih prizadevanjih je spregovoril Dejan Srše, ambasador trajnosti v Generaliju, svoj pogled na natečaj in uvajanje okolju in družbi prijaznih praks pa je podala tudi Nataša Teraž Krois iz podjetja Lumar: »S predstavitvijo v natečaju daješ trajnostnim praksam dodatno verodostojnost. Dokazuješ, da dejansko stojiš za svojimi besedami in jih tudi uresničuješ v praksi. Izkušnja v SME EnterPRIZE je bila za nas nadvse pozitivna in veseli smo, da lahko sodelujemo pri ozaveščanju in širjenju trajnostnih pobud naprej,« je dejala predstavnica podjetja, ki je bilo tudi zmagovalec prve izvedbe natečaja v Sloveniji.

SME EnterPRIZE v povezovanju gospodarstva in znanosti Za še več idej, pobud, sodelovanj in uspešnejši zeleni prehod! Pobuda je zaživela leta 2021, ob 190-letnici Skupine Generali, kot povezovalna iniciativa med gospodarstvom in akademsko sfero. Strateški partner natečaja je največje evropsko prostovoljno združenje malih in srednje velikih podjetij European Entrepreneurs CEA-PME. Ob natečaju vsako leto izide tudi posodobitev Bele knjige SME EnterPRIZE, ki prikazuje povezavo med trajnostjo in finančno uspešnostjo malih in srednje velikih podjetij. Dokument vključuje rezultate o uspešnosti trajnostnih poslovnih praks malih in srednje velikih podjetij iz držav, v katerih poteka natečaj (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija in Slovenija). Belo knjigo Generali pripravi v sodelovanju z italijansko univerzo SDA Bocconi School of Management.

