Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

Prvo mesto na sveži lestvici najbogatejših Slovencev, ki jo vsako leto pripravijo novinarji in analitiki revije Finance Manager, sta tokrat zasedla Vesna in Dari Južna, lastnika skupine Perspektiva. Zakonca sta prve dobičke ustvarila z borznim posredovanjem konec prejšnjega in na začetku tega tisočletja. Kopičenje presežkov, visoka dobičkonosnost in rast vrednosti portfelja so razlogi, da so oceno njunega premoženja zvišali za skoraj polovico, na 511 milijonov evrov.

»Premoženje stoterice najbogatejših Slovencev smo letos ocenili na 11,2 milijarde evrov, kar pomeni 12-odstotno rast premoženja vrhnjih 0,005 odstotka Slovencev. Vstopni prag za uvrstitev na lestvico se je znova zvišal, tokrat na 44,4 milijona evrov, približno poldrugi milijon nad lansko mejo. Kljub tej visoki letvici smo spet priča živahnemu mešanju zasedbe: med stoterico je tokrat šest povratnikov in štirje novinci,« so sporočili z revije Finance Manager.

Večino lestvice zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij, posledično pa ocene nihajo skladno z dogajanjem v poslovnem okolju in na borzah. Lestvica letos prinaša tudi novo številko ena. Pot zakoncev Južna na vrh ni bila linearna: finančna kriza je pred desetletjem skupino Perspektiva močno obremenila, leta 2012 je imela okoli 140 milijonov evrov neto finančnega dolga.

Štirje športniki

Do lani se je skupina skoraj razdolžila, hkrati pa je nakopičila več kot 70 milijonov evrov denarnih sredstev in se po oceni revije Finance Manager do konca leta lahko približa stotim milijonom evrov. Po zadnjih podatkih ima skupina Perspektiva skoraj 390 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa znaša nekaj manj kot 43 milijonov evrov. »Kopičenje presežkov, visoka dobičkonosnost in rast vrednosti portfelja so razlogi, da smo oceno premoženja zakoncev Južna zvišali za skoraj polovico, na 511 milijonov evrov,« pojasnjuje Jure Ugovšek, urednik revije.

najbogatejši Slovenci Foto Dk Igd

Pri podjetnikih so v uredništvu izhajali iz kupnin, ki so jih prejeli ob prodaji podjetij, pri štirih športnikih – Luki Dončiću, Goranu Dragiću, Anžetu Kopitarju in Janu Oblaku – pa so vrednotili neto karierne zaslužke. Dončićevo premoženje je po previdni oceni uredništva vredno 126 milijonov evrov, za petino več kot lani, s čimer se uvršča na rob prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem. V čakalnici za vstop na lestvico sta zlasti Tadej Pogačar in Benjamin Šeško, pri čemer bi Pogačar ob sedanjih zaslužkih in premišljenem upravljanju kapitala po izračunih revije Finance Manager do konca desetletja lahko presegel 60 milijonov evrov premoženja. Metodologija ocenjevanja je ostala podobna kot v preteklih letih. V večini primerov analitiki ocenjujejo vrednost podjetniških deležev, dopolnjeno z vidnimi drugimi naložbami.