    Novice

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij.
    Vesna in Dari Južna obvladujeta poslovni imperij od gradbeništva, tiskarstva, spodnjega perila do naložb v Petrol in Telekom Slovenije. Foto Mediaspeed
    Vesna in Dari Južna obvladujeta poslovni imperij od gradbeništva, tiskarstva, spodnjega perila do naložb v Petrol in Telekom Slovenije. Foto Mediaspeed
    Janez Tomažič
    19. 11. 2025 | 03:00
    Prvo mesto na sveži lestvici najbogatejših Slovencev, ki jo vsako leto pripravijo novinarji in analitiki revije Finance Manager, sta tokrat zasedla Vesna in Dari Južna, lastnika skupine Perspektiva. Zakonca sta prve dobičke ustvarila z borznim posredovanjem konec prejšnjega in na začetku tega tisočletja. Kopičenje presežkov, visoka dobičkonosnost in rast vrednosti portfelja so razlogi, da so oceno njunega premoženja zvišali za skoraj polovico, na 511 milijonov evrov.

    »Premoženje stoterice najbogatejših Slovencev smo letos ocenili na 11,2 milijarde evrov, kar pomeni 12-odstotno rast premoženja vrhnjih 0,005 odstotka Slovencev. Vstopni prag za uvrstitev na lestvico se je znova zvišal, tokrat na 44,4 milijona evrov, približno poldrugi milijon nad lansko mejo. Kljub tej visoki letvici smo spet priča živahnemu mešanju zasedbe: med stoterico je tokrat šest povratnikov in štirje novinci,« so sporočili z revije Finance Manager.

    Večino lestvice zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij, posledično pa ocene nihajo skladno z dogajanjem v poslovnem okolju in na borzah. Lestvica letos prinaša tudi novo številko ena. Pot zakoncev Južna na vrh ni bila linearna: finančna kriza je pred desetletjem skupino Perspektiva močno obremenila, leta 2012 je imela okoli 140 milijonov evrov neto finančnega dolga.

    Štirje športniki

    Do lani se je skupina skoraj razdolžila, hkrati pa je nakopičila več kot 70 milijonov evrov denarnih sredstev in se po oceni revije Finance Manager do konca leta lahko približa stotim milijonom evrov. Po zadnjih podatkih ima skupina Perspektiva skoraj 390 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa znaša nekaj manj kot 43 milijonov evrov. »Kopičenje presežkov, visoka dobičkonosnost in rast vrednosti portfelja so razlogi, da smo oceno premoženja zakoncev Južna zvišali za skoraj polovico, na 511 milijonov evrov,« pojasnjuje Jure Ugovšek, urednik revije.

    najbogatejši Slovenci Foto Dk Igd
    najbogatejši Slovenci Foto Dk Igd

    Pri podjetnikih so v uredništvu izhajali iz kupnin, ki so jih prejeli ob prodaji podjetij, pri štirih športnikih – Luki Dončiću, Goranu Dragiću, Anžetu Kopitarju in Janu Oblaku – pa so vrednotili neto karierne zaslužke. Dončićevo premoženje je po previdni oceni uredništva vredno 126 milijonov evrov, za petino več kot lani, s čimer se uvršča na rob prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem. V čakalnici za vstop na lestvico sta zlasti Tadej Pogačar in Benjamin Šeško, pri čemer bi Pogačar ob sedanjih zaslužkih in premišljenem upravljanju kapitala po izračunih revije Finance Manager do konca desetletja lahko presegel 60 milijonov evrov premoženja. Metodologija ocenjevanja je ostala podobna kot v preteklih letih. V večini primerov analitiki ocenjujejo vrednost podjetniških deležev, dopolnjeno z vidnimi drugimi naložbami.

    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    premoženjenajbogatejši Slovencidari južna

    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Kdo gre na SP, kdo v dodatne kvalifikacije iz Evrope?

    Znanih je 12 evropskih udeleženk svetovnega prvenstva, konec marca se jim bodo pridružile še štiri. Na Dunaju razočaranje za BiH. Veselje na Škotskem.
    Peter Zalokar 19. 11. 2025 | 00:06
    Šport  |  Nogomet
    Novinarska konferenca v Stockholmu

    Kek: Do konca bom korekten do igralcev, kot so oni do mene

    Slovenski selektor po koncu kvalifikacij za mundial 2026 spregovoril o različnih zanimivih temah.
    Siniša Uroševič 18. 11. 2025 | 23:23
    Šport  |  Nogomet
    Grenko slovo

    Tudi na Švedskem brez zmage; selektor Matjaž Kek: Povedal bom, ko bo čas

    Slovenski nogometaši so proti Švedom vodili do 87. minute, toda na koncu osvojili samo četrto točko v kvalifikacijah za SP. Je bila to zadnja Kekova tekma?
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 22:40
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Močni Slovan vrnil udarec, Zormanovi v Španiji odprli vrata napredovanja

    Rokometaši Slovana so se z odlično predstavo v drugem polčasu maščevali Granollersu za poraz v Stožicah in naredili velik korak naprej v EHF evropski ligi.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 22:23
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
