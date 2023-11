Najbogatejši Slovenec je Igor Lah

Igor Lah, lastnik Steklarne Hrastnik in več nepremičnin, je najpremožnejši Slovenec, kaže Managerjeva lestvica 100 najbogatejših Slovencev. Na tem seznamu je prehitel ustanovitelja podjetja Outfit7 Izo Sio in Sama Logina.

Analitiki revije Finance Manager so premoženje Igorja Laha in njegove družine ocenili na 385 milijonov evrov, kar je 119 milijonov več kot lani. S tem se je povzpel pred Izo Sio in Sama Logina, ki so ju doslej devetkrat zapored prepoznali kot najpremožnejša Slovenca, in še vedno bi ju, če njunega premoženja ne bi razdelili na dva dela, potem ko sta se zasebno razšla.

»Premoženje družine Lah se je po naši oceni v štirih letih početverilo, za kar gre zasluga predvsem veliki rasti vrednosti Steklarne Hrastnik, ki za letos napoveduje 22 milijonov evrov čistega dobička in jo vrednotimo na skoraj četrt milijarde evrov. Drugi pomemben del premoženja so nepremičnine, med katerimi prevladujejo velika poslopja v Ljubljani, združene pod skladom Ceeref. Lastniške deleže Lahovih družb zaznamo tudi v nekaterih deležih državnih elektrodistribucijskih podjetij,« sporočajo iz revije Finance Manager.

Premozenje Slovencev JPG ZA SPLET Foto Gm

Med posamezniki z večjimi skoki premoženja je tudi solastnik trboveljskega Dewesofta Jure Knez. Ta se je z ocenjenimi 243 milijoni evrov premoženja, kar je šestkrat več kot pred štirimi leti, prvič uvrstil med deseterico.

Največji skok, merjeno v odstotkih, na celotni lestvici je uspel lastnikoma uspešnega proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdanu Kronovšku in Nataši Besednjak. Njuno premoženje so zvišali za 83 odstotkov, na 72,6 milijona evrov. Rast povpraševanja po toplotnih črpalkah je dala zalet tudi velenjskemu podjetju Firšt v lasti Franca in Elizabete Firšt, ki je specializirano za ventile in regulatorje ogrevanja. Z ocenjenimi 36,9 milijona evrov so novinci med stoterico najbogatejših. Novinec pa je tudi vratar Atletica Madrid in slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak, ki je dobil novo pogodbo in se je z ocenjenimi 38,9 milijona evrov premoženja pridružil trem športnikom iz ameriških profesionalnih lig Luki Dončiću, Goranu Dragiću in Anžetu Kopitarju.

Jan Oblak je novinec na lestvici najbogatejših. FOTO: Jure Makovec/AFP

Premoženje raste v višini inflacije

Premoženje stoterice najbogatejših Slovencev se je glede na lani povečalo za osem odstotkov oziroma za nekaj več kot pol milijarde evrov. Tako je z 8,7 milijarde evrov najpremožnejša doslej. »Rast je skromnejša kot v prejšnjih dveh letih in 'le' približno tolikšna, kot znaša stopnja inflacije v zadnjem letu dni. Glavni razlog, da premoženje najbogatejših s težavo sledi inflaciji, so rastoči stroški v podjetjih, ki so v lasti stoterice. Podjetja večinoma s trdnimi bilancami so sicer na takšne spremembe v okolju dobro pripravljena, vseeno pa so se dobičkovne marže znašle pod pritiskom – in kot izhaja iz več sto prebranih letnih poročil, se bodo tudi letos –, kar pa zavira rast ocenjenega premoženja. V preteklosti so zasluge za visoke skoke ocen imeli tudi prevzemi po presenetljivo visokih večkratnikih dobička, ki pa jih v obdobju silovitih rasti obrestnih mer ne zaznamo več,« so v reviji Finance Manager še zapisali v sporočilu za javnost.