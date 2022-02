Najbolj potrebni ne bodo dobili solidarnostnega dodatka

V nadaljevanju preberite:

Trem četrtinam anketiranih so se letos povišali stroški ogrevanja, največ, 38 odstotkov, jih poroča o precejšnjem povečanju. Kljub ta teden sprejetemu zakonu, ki prinaša solidarnostni dodatek in nižje položnice za elektriko, se zdi 40 odstotkom vprašanih vladni način reševanja energetske krize neprimeren. Tako kaže raziskava Mediane, ki jo je opravila za Delo na vzorcu 508 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Kateri ukrepi se zdi anketiranim najbolj primeren? Ali bodo energetski vavčer dobili tisti, ki ga najbolj potrebujejo? Kateri od štirih vladnih vavčerjev je najbolj in kateri najmanj ustrezen?