Najboljši začetek leta za družbe Ljubljanske borze

Slovenski borzni indeks Sbitop je letos zdrsnil za devet odstotkov, kar je zanimivo, saj so skoraj vse družbe prve borzne kotacije poslovale bistveno bolje kot v začetku lanskega leta in večina jih, vsaj za zdaj, ne čuti posledic vojne v Ukrajini. Sodeč po gibanju tečajev, pa vlagatelji najbolj spremljajo pričakovana izplačila dividend. Koliko je zrasel dobiček borznih družb? Katera borzne družbe se soočajo z izzivi in kakšnimi?