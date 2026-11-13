Najlepše se živi v Novem mestu

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    Karel Lipnik
    13. 11. 2026 | 04:00
    16:27
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    Čeprav je Ljubljana največje in najbogatejše mesto, je življenje lepše in boljše v dolenjski prestolnici, ki z močnim industrijskim jedrom in kmalu tudi univerzitetnim središčem ustvarja boljše pogoje. Podobno smo ugotovili že pred štirimi leti. A če na vrhu ni sprememb, so minula štiri leta opazneje vplivala na življenje v nekaterih drugih občinah. Celje se je z novim županom nekoliko prebudilo, Krško pa je precej zdrsnilo. Ne toliko zaradi poslabšanja, ampak ker so druge mestne občine dosegle več. Pred lokalnimi volitvami smo pogledali tudi, kaj kaže statistika o življenju v 12 mestnih občinah. Mestne občine smo razvrstili glede na devet statističnih kazalnikov, ki kažejo premoženjske in socialne razmere prebivalcev, delovne pogoje in občinske finance ter načrte. Novo mesto čaka ...
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    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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