Najlepše se živi v Novem mestu

Čeprav je Ljubljana največje in najbogatejše mesto, je življenje lepše in boljše v dolenjski prestolnici, ki z močnim industrijskim jedrom in kmalu tudi univerzitetnim središčem ustvarja boljše pogoje. Podobno smo ugotovili že pred štirimi leti. A če na vrhu ni sprememb, so minula štiri leta opazneje vplivala na življenje v nekaterih drugih občinah. Celje se je z novim županom nekoliko prebudilo, Krško pa je precej zdrsnilo. Ne toliko zaradi poslabšanja, ampak ker so druge mestne občine dosegle več. Pred lokalnimi volitvami smo pogledali tudi, kaj kaže statistika o življenju v 12 mestnih občinah. Mestne občine smo razvrstili glede na devet statističnih kazalnikov, ki kažejo premoženjske in socialne razmere prebivalcev, delovne pogoje in občinske finance ter načrte. Novo mesto čaka ...