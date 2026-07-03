Najmanj brezposelnih po letu 1990, a kažejo se težke razmere za del gospodarstva

Zavod za zaposlovanje je prejšnji mesec zaznal najmanj registriranih brezposelnih po letu 1990. Podatki s trga dela vendarle kažejo na zahtevne čase za del gospodarstva, kar je umirilo predvsem zaposlovanje ranljivih skupin. Hkrati je trg dela še v znamenju pomanjkanja kadra.

Ob koncu junija je bilo registriranih 42.245 brezposelnih ljudi, 1,9 odstotka manj kot maja in 0,4 odstotka manj junija lani, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.

Na zavodu se je junija prijavilo 4039 brezposelnih, kar je sedem odstotkov več kot junija lani. Več na novo prijavljenih je predvsem zaradi več presežnih delavcev in stečajnikov, teh je bilo 842, kar je skoraj petino več kot isti mesec lani.

To kaže na zahtevne razmere v delu gospodarstva, predvsem nekaterih podjetij, ki so vezana na tuje povpraševanje. Na to kaže tudi tri odstotke manj zaposlitev v prvem polletju kot v istem obdobju lani. Na zaposlovanje vpliva predvsem pomanjkanje kadra na trgu, čeprav so delodajalci v prvi polovici leta zavodu sporočili 1,2 odstotka manj delovnih mest kot v prvem polletju lani.

Delodajalci iščejo predvsem delavce v industriji in gradbeništvu, čistilce in strežnike, učitelje in vzgojitelje ter voznike težkih tovornjakov.

Od 4854 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, so se zaposlile oziroma samozaposlile 2804 osebe, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in dva odstotka manj kot junija lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov, čistilcev, natakarjev …

Mladi med 20. in 29. letom ostajajo posebej ranljivi na trgu dela, saj se njihov položaj ob gospodarskem ohlajanju pogosto prvi poslabša. FOTO: Leon Vidic

Težje razmere za ranljive skupine

Vključenost prebivalcev na trg dela je velika, a so med posameznimi skupinami velike razlike, ugotavljajo na uradu za makroekonomske analize in razvoj. Vključenost v starostni skupini od 30 do 54 let je največja v Evropski uniji, velika je tudi pri visoko izobraženih in moških, relativno manjša pa med mladimi, starejšimi, osebami z nizko izobrazbo, pogosteje med ženskami, zlasti tujimi državljankami, in osebami z invalidnostjo, ki se spoprijemajo z različnimi izzivi. »Te skupine tudi ob vstopu na trg dela pogosteje zasedajo slabše plačana delovna mesta, so ujete v past neaktivnosti ali nizkih plač, imajo omejene možnosti za napredovanje in so lahko slabšega zdravja, kar otežuje njihovo socialno vključenost in ekonomsko neodvisnost. Splošno pomanjkanje delovne sile je do nedavnega izboljševalo zaposlitvene možnosti tudi v teh skupinah, vendar je pri nekaterih ohlajanje gospodarske aktivnosti lani ta napredek ustavilo.«

Tako je denimo stopnja delovne aktivnosti mladih šele leta 2024 dosegla predkovidno raven, lani pa se je rast ustavila. Mladi med 20. in 29. letom so posebej ranljivi na trgu dela, saj se njihov položaj ob gospodarskem ohlajanju pogosto prvi poslabša, ugotavljajo na Umarju. »Poleg tega se pogosto spoprijemajo z neskladjem med izobrazbo in potrebami na trgu dela, pogosteje so zaposleni v negotovih oblikah dela, približno tretjina jih prejema minimalno plačo. Kljub veliki vključenosti v terciarno izobraževanje končajo šolanje razmeroma pozno in pozno vstopijo na trg dela, kar lahko vpliva na poznejšo osamosvojitev in manj delovnih izkušenj.«

Največji napredek pri vključevanju na trgu dela je bil v zadnjih letih med starejšimi (55–64 let) in nizko izobraženimi – gre za skupini s pogostim prekrivanjem, kjer pa je še vedno delovno aktivna zgolj polovica ljudi. Stopnja delovne aktivnosti med 60–64-letniki ostaja med najnižjimi v EU.