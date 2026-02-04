  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Najpomembnejša sta zadostna preskrba s prehrano in nujnimi zdravili

    Velika priložnost za Slovenijo v biotehnologiji za proizvodnjo surovin.
    Druga okrogla miza je bila namenjena strateški neodvisnosti v farmaciji in prehrani ter slovenskih priložnostih v biotehnologiji za proizvodnjo surovin. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Druga okrogla miza je bila namenjena strateški neodvisnosti v farmaciji in prehrani ter slovenskih priložnostih v biotehnologiji za proizvodnjo surovin. FOTO: Dejan Javornik
    Marjana Kristan Fazarinc
    4. 2. 2026 | 11:31
    4. 2. 2026 | 11:38
    8:42
    A+A-

    V trenutni globalni konstelaciji, kjer Evropa izgublja primat, je zelo zaskrbljujoča odvisnost EU, ki kar 80 odstotkov aktivnih farmacevtskih učinkovin uvaža iz petih držav: Kitajske, ZDA, Združenega kraljestva, Indonezije in Indije. Pri tem prednjači Kitajska, ki predstavlja 45 odstotkov uvoza učinkovin. Pri nekaterih učinkovinah je Evropa še bistveno bolj odvisna od Kitajske in Indije. Kaj ta uvozna odvisnost pomeni za Evropo in za naše javno zdravje, je moderator okrogle mize o strateški neodvisnosti v farmaciji in prehrani ter slovenskih priložnostih v biotehnologiji za proizvodnjo surovin Nejc Gole, pomočnik odgovornega urednika Dela, povprašal svoja sogovornika.

    Posledice so se pokazale že v covid krizi, kjer je bila izpostavljena tudi naša država in odvisna od pripomočkov iz Kitajske – to se lahko zgodi s prehrano in zdravili ter takšna nemoč lahko popolnoma ohromi zdravstvo, je glede odvisnosti Evrope na tem področju med drugim na dejal Boštjan Čeh, predsednik sveta Zavoda Biotech Hills. Prosperiteta družbe temelji na zadostni preskrbi s prehrano in zadostni preskrbi z nujnimi zdravili. Več kot 95 odstotkov amoksicilina, tj. surovine za antibiotike, dobavlja Kitajska in tukaj je Evropa izredno odvisna. »In če pride do neke restrikcije, brez takšnega načina zdravljenja z antibiotiki lahko to popolnoma ohromi evropsko družbo in namesto, da bi se ukvarjali z drugimi stvarmi, bi se ukvarjali s preživetjem. Za družbo je najpomembnejša zadostna preskrba s hrano in zdravili.

    image_alt
    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Kako zmanjšati odvisnost

    V Sloveniji je veliko znanja na področju farmacije in biotehnologije. Kaj lahko Slovenci naredimo, da zmanjšamo to odvisnost?

    Boštjan Čeh, predsednik sveta Zavoda Biotech Hils. FOTO: Dejan Javornik
    Boštjan Čeh, predsednik sveta Zavoda Biotech Hils. FOTO: Dejan Javornik
    Boštjan Čeh meni, da se moramo zavedati, da ima Slovenija zelo močan pedigre v segmentih biotehnologije in farmacije, saj imamo močno industrijo, kot so Krka, Lek (Sandoz), Novartis – in ta velika industrija je takrat tudi pripomogla, da se je gospodarstvo razvilo okoli nje, tj. mala in srednje velika podjetja z inovacijami. In imamo veliko takšnih podjetij, kot so Biosistemika, Cleangrad, Acies Bio, Lotrič meroslovje, Labena, Medis, Metronik....

    »Mi smo zelo inovativno usmerjeni, delamo tudi dosti na razvoju predvsem biotehnoloških inovacij, ki se tičejo diagnostike in pa tudi razvoja zdravil. Imamo lastne inovacije, ki smo jih razvili v sodelovanju z inštituti in akademijo, in vse to znanje in te izkušnje dejansko lahko v Sloveniji uporabimo za to, da dobimo primat in da postanemo tehnološki center razvoja in napredka v biotehnologiji, torej prehranski, zdravstveni in pa tudi v farmaciji. Veliko znanja imamo iz farmacevtskih družb, Slovenija je bila v bistvu že pred 30, 40 leti ena redkih držav, ki je proizvajala antibiotike s tako intenziteto na prebivalca. Veliko tega znanja je še vedno tukaj, ti ljudje pa odhajajo počasi v pokoj, zato je zdaj priložnosti, da potencialno lahko to znanje izkoristimo za kritično infrastrukturo, ker to diktira tudi  trenutno gospodarsko geopolitično stanje v v svetu. Podobno je tudi pri bioloških zdravilih., ki so bolj kompleksne molekule, ki se uporabljajo za zdravljenje onkoloških obolenj, raka, ali pa za zdravljenje avtoimunih bolezni. In tudi tukaj je ogromno znanja, ki je prišlo v Slovenijo tudi preko Novartisa, sedaj tudi preko Sandoza z vsemi investicijami, ki potekajo. In tu je tudi veliko zaledje malih, srednje velikih podjetij, univerz, vseh glavnih inštitutov, specialni inštitut za biologijo, kemijski inštitut, Inštitut Jože Štefan, kjer se koncentrira ogromno znanja.«

    Razvoj tehnologij

    Dr. Martin Kavšček, vodja razvoja poslovanja v Acies Bio. FOTO: Dejan Javornik
    Dr. Martin Kavšček, vodja razvoja poslovanja v Acies Bio. FOTO: Dejan Javornik
    Dr. Martin Kavšček, vodja razvoja poslovanja v Acies Bio, je pojasnil, da podjetje že od ustanovitve sodeluje tudi s farmacevtsko industrijo, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. In kako lahko Acies Bio pripomore pri razvoju tehnologij za proizvodnjo antibiotikov? »Acies Bio bo letos star 20 let, začeli smo z raztojem surovin za antibiotike, delali za kitajska in indijska podjetja, sedaj pa vidimo spet povpraševanje evropskih igralcev, ki si želijo, da pride proizvodnja surovine za antibiotike nazaj v Evropo. Za proizvodnjo antibiotikov imamo tudi večino bazičnih surovin, kar pomeni, da smo lahko v celotni verigi samozadostni. Pomembno je povezovanje vseh deležnikov in zatem strateška odločitev.«

    V Acies Bio razvijajo tudi rešitve za kmetijstvo in prehrano. Vemo pa, da imamo v Sloveniji težave pri prehranski samooskrbi. Pri sadju, zelenjavi, svinjini, krompirju je bistveno pod 50 odstotkov. Kako lahko biotehnologija pomaga pri prehranski odpornosti?

    »Nekaj je biotehnologija za samo proizvodnjo hrane, kot npr. novih virov, vitaminov.... - in ki so odvisne od Indije in Kitajske. Drugi del je podporna vloga kmetijstvu, kjer zamenjujemo klasične pesticide z biološkimi in jih tudi izdelujemo. V Evropi pa zaostajamo z regulativo teh novih spojin in jih je treba spraviti v pravi kontekst. Ko k nam prihajajo velike korporacije, jih vprašamo, kje je njihov vstop na trg, in je zaradi regulative Evropa vedno zadnja.«

    Zavod Biotech Hills - unikum v Evropi

    Boštjan Čeh vodi Zavod Biotech Hills, ki združuje deležnike na področju biotehnologije. Biotehnologija in farmacija sta vedno bolj pomembni panogi pri nas, saj ustvarja 6 odstotkov BDP, posredno in neposredno zaposluje 50 tisoč ljudi, zaradi visokih vlaganj v raziskave je dodana vrednost višja za dvakrat od povprečja. In kakšne konkurenčne pogoje ima ta panoga za razvoj v Sloveniji? »Več kot 10 let sem preživel v tujini in če gledaš konkurenčnost Slovenije od zunaj, opažaš pozitivne trende kot so velik prispevek farmacije in biotehnologije – je velik. Slovenija je sedma po izvozu zdravil v EU, daleč pred državami centralne in vzhodne Evrope, smo med prvimi tremi po številu znanstvenih objav na prebivalca na svetu itd. - koncentrira se ogromno znanja, imamo močno zaledje te industrije. To so konkurenčne prednosti, ki jih moramo izkoristiti in se jih država mora zavedati.«

    image_alt
    Poplave in požari nam pokažejo, kako (ne)odporna družba smo

    In kot je še dodal Čeh, imamo tudi pomanjkljivosti z vidika konkurenčnosti, in sicer imamo težave z zadrževanjem in privabljanjem kvalitetnega kadra, to je deloma povezano tudi z davčno zakonodajo, z vidika ustreznega nagrajevanja visokokvalificiranih kadrov, spodbujanja razvoja in raziskav in tudi administrativnih postopkov, od ustanavljanja podjetij pa do kako pripeljati kader iz držav, ki niso v EU. Pri tem sta Hrvaška in Srbija bistveno boljši, je še dodal. In nadaljeval, da so zavod ustanovili, ker so videli priložnosti zaradi investicij, ki se zgrinjajo v Slovenijo na tem področju (Sandoz, Novartis, Krka) in povezovanje med deležniki je bilo nekaj, kar je manjkalo. »Mi smo unikum v Evropi, ker združuje industrijo z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami in vlado.

    Martin Kavšček pa je dodal, da v Sloveniji imamo znanje, infrastrukturo in zelo veliko idej, kako razviti tak ekosistem. Trenutno nimamo podpornega okolja, kot ga imajo tudi nekatere manjše države, denimo Litva in Češka. Zavod je naredil zametek ekosistema, ki ga moramo nadgraditi in strateško pogledati, katere so najpomembnejše usmeritve ter  se odločiti, v kaj bomo vlagali. zatem pa zrihtati te zadeve, torej dostop do kapitala, dostop do ljudi iz tujine, ki imajo znanje in ki imajo tudi drugačne ideje ter tudi zatem ostanejo v Sloveniji. »To se mi zdi ključno, da potem podjetja z 10 ali pa mogoče malo več zaposlenih ne gredo kam drugam, ampak da najdejo tukaj svoje mesto.«

     

     

     

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Poplave in požari nam pokažejo, kako (ne)odporna družba smo

    Šest ministrov je razpravljalo o strateški odpornosti družbe. Kaj so do zdaj postorili na tem področju in kakšni izzivi so še pred njimi?
    Novica Mihajlović, Borut Tavčar 4. 2. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je eden od poudarkov konference Dual-use.
    Nejc Gole 4. 2. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jeffrey Epstein

    V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

    Dokumenti prikazujejo, kako so ekskluzivne povezave in družbeni vpliv pomagali ohranjati skrivni svet zlorab.
    3. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    konferencapriložnosti v biotehnologijiprehranaBoštjan ČehMartin Kavšček

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Najpomembnejša sta zadostna preskrba s prehrano in nujnimi zdravili

    Velika priložnost za Slovenijo v biotehnologiji za proizvodnjo surovin.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Kdo je iranski milijarder, nekoč obsojen na smrt, ki ga ZDA zdaj sankcionirajo?

    Pod nekdanjim iranskim predsednikom Mahmoudom Ahmadinejadom je bil Zanjani slavljen kot junak.
    4. 2. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo