Najprej iz Francije, potem iz Novega mesta

Twingo je mali Renaultov avtomobil, ki je prvič speljal pred več kot 30 leti. Vedno je imel francosko zasnovo, najprej so ga tudi proizvajali le v Franciji, potem pa so ga več let v dveh generacijah izdelovali v novomeškem Revozu. Čez dve leti se bo tam začela tudi proizvodnja naslednje generacije – samo električne.

Časi prvega twinga segajo v leto 1992. Za dizajn s prijaznimi okroglimi lučmi se je odločil slavni Renaultov šef oblikovanja Patrick Le Quement, izvedel ga je Jean-Pierre Ploue (pozneje se je uveljavil pri Citroënu). Tudi naslednji twingo bo imel zelo podoben videz. A o tem pozneje.

Prvi twingo je bil kar uspešen, čeprav gledano v daljšem obdobju: v več kot dveh desetletjih so jih izdelali 2,6 milijona, večino v francoskem Flinsu, potem pa tudi v drugih tovarnah, na koncu v Kolumbiji. Njegovo notranjost sta zaznamovala minimalistični dizajn in nota prilagodljivosti. Pogon je bil bencinski. Na začetku je bilo mogoče izbirati le tri zunanje barve. Menda ga nikoli niso izdelali z volanom na desni strani, na britanskem trgu ga namreč ni bilo. Dobro se je prodajal zlasti doma in v še nekaj zahodnoevropskih državah.

Prvi renault twingo je bil predstavljen leta 1993, izdelovali so ga kar petnajst let. FOTO: Renault

Naslednjo generacijo so želeli narediti resnejšo, da bi jim uspelo še kje drugje. Prvič je bil predviden za Revoz, a se je takratno vodstvo Renaulta na podlagi odzivov potrošnikov odločilo, da dizajn spremenijo. Pri časniku Finance so prvi izvedeli, da mu bodo v ljubljanskem Saturnusu spremenili luči. To je pomenilo enoletno preložitev proizvodnje v Revozu in čakanje. Iz Revoza ni bilo nobenih informacij. Potem pa so ga le razkrili: v razstavni različici je bil videti bolje kot potem v proizvodnji, notranjost so poskušali poživiti z dodatki, na primer odlagalnim prostorom v slogu plastične trave, poznejša prenova mu je dodala še kako spremembo pri lučeh.

Časi rekordov

A če se nam novinarjem ni zdel nič izjemnega, mu je šlo na trgu nekaj let zelo dobro. To so bili časi evropskega (Nemčija, Francija) spodbujanja prodaje, ko so ljudje z državno pomočjo kupovali predvsem male avtomobile. Takratni in do takrat prvi slovenski direktor Revoza Aleš Bratož nam je v pogovoru ob koncu leta 2009 dejal: »Naš glavobol je bil sladek, povpraševanju smo komaj sledili, od junija smo delali v treh izmenah, skoraj vse sobote in še nekaj nedelj.« Takrat so dosegali proizvodne rekorde, s twingom in tudi cliom storio (clio druge generacije, ki so ga še kar nekaj časa proizvajali, ko je bila na trgu že tretja izvedba) je bilo v enem letu izdelanih 212.000 avtomobilov, največ do takrat. Twingo je bil lahko bencinski, pa tudi dizelski.

Drugega twinga so pripravljali dolgo, v zadnjem trenutku so spremenili sprednji del. FOTO: Gašper Boncelj

Drugega twinga so v sedmih letih izdelali skupaj v skoraj milijon primerkih. Na njegovi podlagi so pozneje pripravili tudi malega dvosedežnega roadsterja winda z umetelno zložljivo trdo streho. Čeprav so vedeli, da bo le niša, je bil wind zgrešena poteza. Le 13.000 so jih prodali v treh letih, potem so njegovo proizvodnjo ustavili.

Tretji twingo je bil spet iz Revoza, brez zamrznitev in poprejšnjih delnih namigov. Renault ga je brez pompa napovedal tri leta pred začetkom proizvodnje (leta 2014). V sporočilu za javnost je skupaj z Nissanom objavil široko sodelovanje z Mercedesom, vrste modelskega sodelovanja in lokacijo proizvodnje: twinga in tehnično sorodnega smarta forfour (znamka Smart je Mercedesova) so namenili Revozu. Ko smo to prebrali, smo klicali v tovarno in tam so nam novico potrdili. Tokrat sta bila tako twingo kot forfour bencinska in pozneje tudi električna.

Presenetljivi pogon

Novinarji smo bili najbolj presenečeni nad tem, da je bil to po dolgem času mali avtomobil z motorjem in pogonom zadaj. Težav s kakim odnašanjem zadka, na kar so opozarjali nekateri, ni bilo, se je pa z motorjem segreval ne ravno velik prtljažnik. Tretjega twinga so iz proizvodnje umaknili pred kratkim, forfour pa se je poslovil že prej. V desetletju je bilo twingov z obema pogonoma izdelanih več kot 700.000. Malce nenavadno je, da so proizvodnjo kar ustavili, ko vemo, da bo naslednik na trgu šele leta 2026. Tovarna je pred časom dobila še proizvodnjo clia 4 in nato clia 5 (večina tega modela nastaja v Turčiji), a je bila za proizvodnjo obeh avtomobilov v zadnjih letih dovolj le ena izmena.

Tretja generacija je bila nared leta 2014, tako z bencinskim kot električnim motorjem. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Zdaj je dogovorjeno, da bo Revoz leta 2026 dobil novi model z uradno oznako renault twingo e-tech electric. Torej povsem električni avtomobil, ki ga je šef Renaulta Luca de Meo prvič napovedal novembra lani in ga tudi nakazal v konceptni izvedbi. »Vsi v Renaultu imamo radi twinga«, so bile njegove besede, hkrati pa je potrdil, da Renault tudi v nadaljevanju električne poti vsaj pri manjših izdelkih uporablja dizajn svojih legendarnih modelov. Letos bo nared renault 5, ki bo zelo podoben nekdanji petki, za njim renault 4, ki bo sicer malce manj spominjal na katrco, in leta 2026 twingo, ki, če sodimo po konceptu, povzema vse bistvene oblikovne poteze prvega twinga. To »igro« je Luca de Meo prvič igral še pri Fiatu, ko so pred leti uspešno pripravili novodobno izvedbo fiata 500.

Drzne napovedi

Za twinga napovedujejo majhno porabo (10 kWh/100 km), veliko prostora v majhnih merah, cena pa se bo začela pod 20.000 evri. De Meo je povedal, da bo novi twingo odgovor na veliko vprašanj, izzivov in paradoksov, ki jih morajo obvladati, saj gre za inteligenten koncept in evropski »kei avtomobil« (oznaka za mali japonski avtomobili z majhno prostornino bencinskega motorja), da ga bodo razvili v rekordnih dveh letih, ter da bodo dosegli hitrost razvoja kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Že takrat je Reuters objavil, da ga bodo izdelovali v Novem mestu, a so potem v Renaultu dolgo govorili, da je Revoz le eden od kandidatov. Zdaj je izbran, a so tudi že objavili, da si bodo vseeno nekoliko pomagali s Kitajci. O tem, kako, ne povedo, prav tako tudi ne omenjajo imena podjetja, dejali so le, da so nekateri ljudje iz Revoza že na usposabljanju na Kitajskem.

Vsi verjamejo, da bo novi twingo po videzu tak kot koncept iz lanske jeseni, ki močno spominja na prvi model. Foto Gonzalo Fuentes Reuters

Na podpisu memoranduma o proizvodnji prihodnjega twinga v Revozu je predsednik uprave Jože Bele dejal, da bo model predvsem jamstvo za delovna mesta in da upajo tudi na nova z večjo dodano vrednostjo. Imajo 1400 zaposlenih, težave glede količin rešujejo z izdelavo clia 5, a ne vemo, ali ga bodo izdelovali tudi, ko bodo uvedli twinga. Tega naj bi izdelali v 150.000 primerkih na leto, vendar je o tem res težko govoriti vnaprej. O višini naložbe ne govorijo, prav tako tudi država ne o višini subvencij, ki pa jih bo gotovo namenila.

Delavci v Revozu so na dan podpisa memoranduma nosili majice »Prihodnost je električna«. Na tekočem traku je še clio, čez dve leti bo najpomembnejši električni twingo. Foto Jože Suhadolnik

Tekmeci gotovo bodo

Tovarno bodo morali radikalno preurediti, odhajajoči Renaultov tehnični direktor Gilles Le Borgne je pred časom dejal, da je cilj, da bi twinga izdelali v desetih urah. Renault se je nekaj časa dogovarjal z Volkswagnom, da bi na enaki osnovi pripravili še mali električni avtomobil te znamke, a so Nemci izbrali svojo pot. Sicer ne vemo, kdaj bodo pripravili svoj izdelek (»VW ID.1«). Ko bo twingo nared, tekmecev verjetno ne bo manjkalo. Potencialni konkurenti so novi citroen ë-C3, ki bo prihodnje leto dobil različico s krajšim dosegom in naj bi prav tako stal manj kot 20.000 evrov. Verjetno bodo kaj podobnega pripravili še pri kakem modelu iz skupine Stellantis. Ta bo v tovarni v Tychem na Poljskem začela sestavljati mali električni avtomobil T03 njihovega kitajskega partnerja Leapmotor. BYD bi na staro celino lahko pripeljal tudi model BYD seagull, ki se na Kitajskem prodaja za manj kot 10.000 evrov, vendar bi se lahko spopadel tudi z visokimi carinami v Evropi.