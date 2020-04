Najprej odločitev, kdo lahko gradi drugi tir

Pripravljalna dela pri koncu, kmalu začetek Glinščice

Enaintrideset podjetij iz desetih držav bi posel, vreden 700 milijonov evrov.

Kakšne so namere vlade glede Madžarov in investitorjev

Koper – Ponudniki za gradnjo novega tira med Divačo in Koprom so morali do včeraj dopolniti ponudbe z dokumenti in dokazili, da izpolnjujejo vse razpisne pogoje iz javnega naročila. V podjetju 2TDK napovedujejo, da bo razpisna komisija še ta mesec odločila, kdo vse izpolnjuje zahtevane pogoje. Če resnejših pritožb ne bo, bi junija lahko objavili še drugi krog razpisa, v katerem bi izvajalci povedali, za kolikšen znesek bi bili pripravljeni opraviti dela.Če je Slovenija kdaj potrebovala gradnjo velikega infrastrukturnega objekta, kot je drugi tir, je to zdaj. Kako pomembna je ta za zagon gospodarstva, se, po izjavah sodeč, dobro zaveda tudi sedanja vlada. V 2TDK so ponudbe zainteresiranih izvajalcev odprli že 17. januarja. Kar 31 podjetij iz desetih držav, večinoma v konzorciju po dve ali tri, je za kraški del proge Divača–Črni Kal oddalo 15 ponudb, za istrski del proge od Črnega Kala do Kopra pa 14 ponudb. Vrednost vseh del je po investicijskem programu ocenjena na nekaj manj kot 700 milijonov evrov, pravo vrednost izvedbe pa bodo pokazale finančne ponudbe v drugem krogu javnega razpisa.Kot je povedaliz 2TDK, so na zahtevo več gradbenih podjetij podaljšali rok za predložitev zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev zaradi težav pri njihovem pridobivanju v času pandemije.Sicer pa gredo dela na približno 20 kilometrih dostopnih cest bodoče trase h koncu. V teh dneh te ceste asfaltirajo, postavljajo ograje in urejajo zelenice. Manjši del cest je še razkopanih, saj je virus nekoliko upočasnil izvedbo del, zlasti zaradi pomanjkanja nekaterih delavcev, ki se niso mogli vrniti iz tujine, in ker so nekoliko zastala tudi nekatera arheološka izkopavanja. Toda arheologi se bodo že prihodnji teden vrnili na traso.V 2TDK zatrjujejo, da bo velika večina cest dograjena do pogodbenega roka konec julija. Zagotovo pa bodo vse dograjene do konca avgusta, ko naj bi podjetje MarkoMark Nival začelo graditi premostitvene objekte čez dolino Glinščice. »Prihodnji teden je predvidena uvedba v delo, zato bo izvajalec lahko začel pripravo projektne dokumentacije PZI, ki naj bi jo končal v štirih mesecih, in najpozneje v prvih septembrskih dneh začel gradnjo. Dokončanje dveh mostov in galerije je predvideno do novembra 2021 – če ne bo dogajanje zaradi pandemije vplivalo na rok izvedbe. Vsakršno napovedovanje rokov je v sedanjih izrednih razmerah, ki vplivajo na poslovanje gradbincev po vsem svetu, precej nezanesljivo. Poziv k oddaji finančnih ponudb je družba 2TDK predvidela za junij, če bodo pritožbe na odločitev o primernosti ponudnikov, pa kakšen mesec kasneje,« je povedal Martin Tomažin. Vsekakor bi bila odločitev o glavnem izvajalcu lahko sprejeta že jeseni, potem pa je za gradnjo kraških dveh predorov predvidenih 43 mesecev, za krajše istrske predore in viadukte pa 39 mesecev.Po obisku madžarskega zunanjega ministrase je v javnosti začelo ugibati, ali bo vlada res omogočila kakršno koli sodelovanje Madžarom v tem projektu. Na ministrstvu za zunanje zadeve so nam včeraj odgovorili, da sta ministra na načelni ravni izrazila pomen sodelovanja med državama tudi na področju različnih infrastrukturnih povezav. Vendar bo za pogovor o morebitni konkretizaciji možnih oblik teh povezav, tudi drugega tira med Divačo in Koprom, čas šele po obvladanju pandemijske krize.Na ministrstvu za infrastrukturo pa so nam odgovorili, da na načelni ravni pozdravljajo sodelovanje pri infrastrukturnih projektih z drugimi državami. »Ne podpiramo izključevanja. Tudi Luka Koper potrebuje vse zaledne države, če želi biti konkurenčna.«Na vprašanje o možnostih, da bi investitorstvo z 2TDK prenesli na SŽ, nam na ministrstvu za infrastrukturo niso odgovorili. Vse bolj je namreč jasno, da bi preveliko poseganje v zastavljeno strategijo investitorstva lahko povzročilo neslutene zamude in izgube. Če želijo izkoristiti evropska nepovratna sredstva, zdaj lovijo zadnji vlak. Podobno je z nekaterimi že odobrenimi ugodnimi krediti, katerih pridobitev bi bila v prihodnosti precej negotova. Še večji problem bi bil, če bi dograditev proge dodatno zamudili in občutno zaostali za vsemi drugimi sosedi, ki pospešeno gradijo železniške tire. Precej verjetno pa je, da bi vlada iskala svoj večji vpliv v investitorskem podjetju.