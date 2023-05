Najredkejša plemenita kovina kot varna naložbena priložnost

Osmij, osmi element periodnega sistema, je ena najredkejših kovin na svetu in je znan po svoji edinstveni kombinaciji lastnosti, ki ga postavljajo med najdragocenejše kovine na svetu. Raziskovalci in investitorji ga že dolgo cenijo zaradi njegove izjemne obstojnosti, odpornosti proti koroziji in visokih točk tališča, kar mu omogoča, da ohranja svoje lastnosti tudi pri ekstremnih temperaturah.

Ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktivni element sploh. Proizvodnja osmija je soodvisna od proizvodnje platine. Treba je vedeti, da 10.000 ton platine vsebuje le približno 30 gramov osmija. Osmij je glede na količino 1500-krat bolj redek kot zlato, 1000-krat bolj redek kot diamanti in 2500-krat bolj redek kot srebro. Po podatkih Osmium inštituta Slovenija je celotna razpoložljiva količina osmija na svetu le 44.000 ton, kar nedvomno dokazuje njegovo redkost in s tem tudi dragocenost.

Želite izvedeti več o nakupu osmija? Kontaktirajte s strokovnjaki v Osmium inštitutu Slovenija, ki je ekskluzivni avtorizirani zastopnik za prodajo osmija v Sloveniji.

FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Poleg svojih edinstvenih lastnosti v kristalni obliki ima osmij tudi številne druge uporabne vrednosti. Uporablja se v številnih industrijskih procesih, kot so kemična sinteza, naftna in plinska industrija, elektroindustrija in medicinska tehnologija. Osmij se uporablja tudi v izdelavi vrhunskih nalivnikov za pisanje, saj mu trdnost in odpornost proti obrabi omogočata, da se peresa ne obrabijo tako hitro kot tista, ki so izdelana iz drugih kovin.

Zaradi svojega edinstvenega videza je osmij v kristalni obliki postal zelo priljubljen dodatek tudi v modni in draguljarski industriji. Odlikuje ga modro srebrn in modro bel čaroben sijaj in značilen odboj. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant. Prav zaradi tega mu mnogi pravijo celo »diamant prihodnosti«. Osmij so v svojih izdelkih že uporabili tudi izdelovalci prestižnih ur, kot so Hublot, Ulysse Nardin, Czapek in drugi.

V Slovenijo prihaja najdražja violina na svetu

Vas zanima, kako je videti edinstven kristal osmij v živo? Kmalu boste dobili to priložnost, saj bo v Slovenijo pripotovala violina Edgarja Russa, ki jo je izdelal s skoraj 300 dragocenimi kamni in 548 kristalnimi kosi osmija, zaradi česar je vredna kar 3,5 milijona evrov. S tem je postala tudi najdragocenejša na novo izdelana violina na svetu.

Unikatnost, ki privlači investitorje

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbenih priložnosti pojavila šele pred nekaj leti, zelo hitro pa so vlagatelji po vsem svetu prepoznali njeno edinstvenost. Postala je priljubljena izbira za tiste, ki želijo diverzificirati svoj naložbeni portfelj, velja pa tudi za stabilno, varno, dolgoročno naložbo. Naložba v osmij je tudi smotrna alternativa bančnim depozitom, ki v večini primerov ponujajo izjemno nizke obrestne mere.

Osmijski veliki pok Časovno točko, ko bo zmanjkalo osmija, strokovnjaki imenujejo »Osmium Big Bang«. Kdaj bo do tega prišlo, je težko določiti; ocenjuje pa se, da prej kot v desetih letih. Strokovnjaki se strinjajo, da bo v trenutku t. i. velikega poka prišlo do eksponentne rasti cene. Razlog za to je tudi v tem, da je kristaliziran osmij skoraj nemogoče znova reciklirati.

FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Vlaganje v osmij je lahko tudi zanimiva možnost za tiste, ki želijo vlagati v trajnostno prihodnost, saj se osmij uporablja tudi v tehnologijah, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Dodatno vrednost mu nedvomno dodaja tudi dejstvo, da ga ni mogoče ponarediti. Vsi osmijevi kristali so skenirani do nanometra natančno in jih ni mogoče reproducirati ter ustvariti identičnih vzorcev. Skenirane 3D-slike so nato certificirane in arhivirane v varni centralizirani zbirki podatkov.

Kristalna struktura vsakega kosa osmija je znana tudi kot »osmijev prstni odtis« in je povezana z osmijevo identifikacijsko kodo, ki je do 10.000-krat bolj varna kot človeški prstni odtis.

Poleg tega ni materiala z enako gostoto kot osmij, saj je najgostejša znana kovina. To pomeni, da bi lahko že preprost preizkus gostote razkril ponaredek.

FOTO: Osmium Inštitut Slovenija

Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom

Nakup osmija lahko opravite kar od doma in si tako zagotovite varno in zavarovano dostavo na dom. Pri tem vam lahko s svojimi strokovnimi nasveti pomagajo v Osmium inštitutu Slovenija.

Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih oziroma nižjih vložkih govorimo o naložbi v nakup diamantkov, kvadratkov, zvezdic, črk in številk, pri enkratni naložbi v višjem znesku pa o nakupu diskov ali ploščic.

Želite izvedeti več? Za dodatne informacije ali nakup se obrnite na Osmium inštitut Slovenija. Dosegljivi so na telefonski številki 040 333 303, po elektronski pošti info@osmium-institut.si oz. obiščite njihovo spletno stran na www.osmium-institut.si​.

Naročnik oglasne vsebine je Osmium Inštitut Slovenija