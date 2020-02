Najslabši teden po finančnem zlomu

Svetovni finančni trgi tako slabega tedna niso doživeli že vse od finančnega zloma leta 2008. Indeks borze v Frankfurtu je zdrsnil za 13 odstotkov, podoben zdrs so doživele tudi delnice v ZDA.Med evropskimi so najbolj strmoglavile delnice potovalnih agencij in letalskih prevoznikov. Delnice nemškega turističnega velikana Tui so izgubile kar 32 odstotkov. Približno četrtino so izgubili tudi letalski prevozniki EasyJet, Air France – KLM in britansko-španski IAG, okoli petino pa Lufhansa in Ryanair. V indeksu evropskih delnic Stoxx 600 je le petim uspelo obdržati vrednost. Svetovni trgi so izgubili okoli štiri bilijone dolarjev, ...