Najtežje vojaške konvoje skozi Slovenijo ovira 60 ozkih grl

Slovenija je za zvezo Nato pomembna zaradi geostrateške lege, saj gresta skozi Slovenijo dva pomembna logistična koridorja. A prometna infrastruktura ima določene omejitve glede premikov težkih vojaških konvojev in težjega tovora. Ministrstvi za infrastrukturo in obrambo sta pripravili več kot 60 projektov za razreševanje ozkih grl. Država bo te projekte financirala tudi s sredstvi, namenjenimi za obrambo.

Slovenski obrambni izdatki naj bi se do leta 2030 zvišali na tri odstotke BDP, del sredstev pa naj bi bil namenjen tudi za odpornost in infrastrukturo. Na ministrstvu za infrastrukturo poudarjajo, da je infrastruktura pomemben del, nujen za obrambo države: »Ceste in železnice so najbolj nujna stvar, ko govorimo o povezanosti naše države. Ob poplavah smo ugotovili, kako zelo je funkcionalna infrastruktura pomembna že z vidika oskrbe ljudi. Zato je verjetno še kako razumljivo, da so naše ceste in železnice namenjene tako imenovani dvojni rabi, saj država za obrambo ne bo gradila novih oziroma dodatnih tirov in cest. Našo infrastrukturo je treba usposobiti tudi po teh standardih, zato bomo tudi te stroške prikazali kot stroške za vojaške potrebe.«

Z vidika zavezništva Nato sta v Sloveniji pomembni povezavi od Kopra do Hodoša na slovensko-madžarski meji ter od Kopra do Obrežja na slovensko-hrvaški meji. A prometna infrastruktura ima določene tehnične omejitve glede prevoza večjega in težjega tovora. Zato je treba pred izvedbo vsakega takega prevoza preveriti, ali je tak prevoz po določeni infrastrukturi sploh izvedljiv, izziv so predvsem predori in mostovi oziroma viadukti.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Prav zato tudi dvojna raba. Našo infrastrukturo bomo nadgradili tako, da bodo spoštovani tudi prej omenjeni standardi,« pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Preverili so, koliko železniška, cestna, letalska in pomorska infrastruktura sploh izpolnjujejo zahtevane standarde: »Ugotovitve izhajajo iz seznama prej omenjenih ozkih grl, kamor smo dali več projektov, ki so sicer že uvrščeni v naše načrte. Z izvedbo teh projektov bomo tako omogočili čim bolj neoviran premik vojaške opreme čez ozemlje države.« Infrastrukturno ministrstvo je z obrambnim pripravilo več kot 60 projektov za rešitev ozkih grl: »Za vsak projekt imamo argumente, zakaj je na seznamu. Verjamemo, da bomo skupaj z ministrstvom za obrambo to znali utemeljiti in zagovarjati. Opozarjamo, da je v finančni strukturi teh projektov le 30 odstotkov namenjenih neposredno za vojaško rabo, torej za odpravo ozkih grl pri vojaških transportih in s tem izboljšanje vojaške mobilnosti.«

Ključno vlogo pri premikih vojaških konvojev bi imela Luka Koper, ki redno sodeluje pri izvajanju vojaškega premika oboroženih sil, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Luka Koper je prepoznana kot gospodarska družba posebnega pomena za državo. »To pomeni, da je zavezana načrtovanju, izvajanju ukrepov za varnost in obrambo ter zagotavljanju neprekinjenega poslovanja, ki obsega ravnanje z najrazličnejšim blagom, skladiščenje in transportno dejavnost znotraj pristanišča. Pomembno je, da naša vloga v tem pogledu presega nacionalne okvire – saj kot edino tovorno pristanišče, ki je hkrati eno ključnih na Jadranu podpira gospodarstvo doma in v širši regiji ter ima pomembno mednarodno vlogo, še posebno v spremenjenih varnostnih razmerah,« pravijo v pristaniški družbi.