Največ stečajev po pandemiji

Število stečajev v Sloveniji je letos najvišje po letu 2020. Najhuje je v logistiki, gradbeništvu in industriji, kjer podjetja pritiskajo nizke marže, plačilna nedisciplina in krčenje povpraševanja. Statistika opozarja, da razmere še niso alarmantne, a vse bolj razgaljajo krhkost posameznih panog. Zakaj so v težavah prav prevozniki in gradbinci ter kovinska industrija? Kako vplivajo birokratske ovire in negotovost v Nemčiji? In kakšne posledice ima vse to za zaposlene?