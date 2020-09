Največ tujega kapitala je iz Avstrije

Kdo vlaga največ?

Infografika Foto Delo



Slovenski vikendi na Hrvaškem

Ljubljana – Obseg tujih neposrednih naložb pri nas se še naprej povečuje. Lani se je njihova vrednost povzpela na 16 milijard evrov, kar je skoraj 5 odstotkov več, kot so znašale v letu 2018, kažejo najnovejši podatki Banke Slovenije. Najbolj so k tej rasti prispevale transakcije vplačil lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov. Največja investitorica v Sloveniji je Avstrija.Tuji vlagatelji so lani vplačali za 1,2 milijarde evrov lastniškega kapitala, največ v obliki prevzemov in združitev. Lani je med drugim srbska AIK banka prevzela Gorenjsko banko, ukrajinski MHP Perutnino Ptuj, Generali je prevzel zavarovalnico Adriatic-Slovenica, sklad KJK Elan, tuji vlagatelji pa so sodelovali tudi pri drugem delu privatizacije Nove Ljubljanske banke. Delež tujih vlagateljev pri dokapitalizacijah je dosegel 16 odstotkov, pri tako imenovanih novih (Greenfield) naložbah pa desetino deleža. Med najbolj odmevne tovrstne naložbe v zadnjih treh letih sodijo avstrijska Magna, švicarski Lonstroff in japonska Yaskava.Največja tuja vlagateljica pri nas je bila tudi konec lanskega leta Avstrija, od koder prihaja skoraj četrtina naložb. Med drugim je vlagala v predelovalno in trgovsko dejavnost ter vzdrževanje in popravilo motornih vozil. Iz severne sosede med drugim prihajajo proizvajalec vozil Magna, Supernova in trgovec Hofer. Drugi vlagatelj je s 13-odstotnim deležem Luksemburg, ki ima največ naložb v finančni in zavarovalniški dejavnosti. Gre predvsem za vlagatelje, ki so registrirani v Luksemburgu, čeprav izvorno prihajajo iz drugih držav. Tretja največja vlagateljica je Švica in šele četrta Nemčija.Tuji vlagatelji so po podatkih Banke Slovenije lani ustvarili 1,4 milijarde evrov dobička in tako izplačali rekordnih 900 milijonov evrov dividend.Neposredne naložbe Slovenije v tujini so konec leta 2019 znašale 6,6 milijard evrov in so se glede na preteklo leto povečale za 0,5 milijarde evrov oziroma za 8,7 odstotka. Slovenski vlagatelji so imeli lani največ, več kot tretjino naložb na Hrvaškem, kjer so prevladovale naložbe v obliki nepremičnin slovenskih gospodinjstev ter investicije v podjetja iz dejavnosti trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Sledile so naložbe v Srbiji (14 odstotkov) kjer so prevladovale naložbe v podjetja iz predelovanih dejavnosti ter v Bosni in Hercegovini (dobrih osem odstotkov) s prevladujočimi investicijami v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.Lani so gospodarske družbe v tujini s slovenskimi (so)lastniki izkazale doslej najvišji dobiček v višini 300 milijonov evrov, ki je bil za dobre tri četrtine višji kot v predhodnem letu.