Največje nemško orožarsko podjetje prihaja v Reko

V sredo je Evropska komisija uradno odobrila strateški prevzem s katerim bo nemški proizvajalec vojaške opreme Rheinmetall postal lastnik Naval Vessels Lürssen (NVL) obrambne divizije v lasti nemške ladjedelnice Lürssen in njenih številnih obratov od severne Nemčije do Egipta in Bulgarije pa tudi Hrvaške, poroča portal Adria Defence.

Nemška ladjedelnica Lürssen je namreč lastnica reškega podjetja Design Center Kvarner, ki se sicer ukvarja z oblikovanjem in načrtovanjem luksuznih jaht.

Rheinmetall je sicer znan predvsem po proizvodnji tankov, topov in zračne obrambe. Vstop podjetja v ladjedelništvo s prevzemom NVL, poslom, ki ga Adria Defence ocenjuje na približno 1,35 milijarde evrov, je posledica velikega povečanja v oboroževanje po vsej EU in konsolidacije vojaškega sektorja.

Vključitev Reke v mrežo giganta vojaške industrije Rheinmetall bi lahko služilo kot središče za proizvodnjo in vzdrževanje vojaških plovil, kar bi pomagalo okrepiti pomorske zmogljivosti Nata v Jadranu in Sredozemlju, ugiba Adria Defence.

Največje nemško orožarsko podjetje bo delovalo tudi v Reki. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Rheinmetall je sicer največje podjetje vojaške industrije v Nemčiji in peti največje v Evropi. Ustanovljeno je bilo leta 1889, nemško vojsko pa je oboroževalo v obeh svetovnih vojnah. Med drugo svetovno vojno je v podjetju prisilno delalo tudi 5000 tujih delavcev in vojnih ujetnikov, med njimi okoli 500 Jugoslovanov.

Vojaška industrija diši tudi Iskri

V reško pristanišče pa poleg Rheinmetalla veliko povečanje vojaških izdatkov privablja tudi manjše igralce. Lanskega novembra je podjetje Iskra brodogradilište 1 Šibenik, ki je v lasti slovenske Iskre družine Šešok oddalo ponudbo za prevzem reške ladjedelnice 3. maj Rijeka 1905.

Roko Vuletić, predsednik uprave šibeniškega podjetja Iskra brodogradilište 1, je ob oddaji ponudbe potrdil, da nameravajo ladjedelnico usmeriti tudi v obrambno industrijo. Za nakup ladjedelnice se je lani sicer zanimal tudi že omenjeni Design Center Kvarner.

Zaradi prihoda Rheinmetalla, pa tudi Iskre, v Reko je hrvaški Jutarji list že razglasil, da mesto postaja »eno ključnih mest evropske obrambe«.