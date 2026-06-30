  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Največje odpuščanje v zgodovini moderne Nemčije: kaj bo storila politika?

    Volkswagnov načrt, da odpusti skoraj vsakega šestega zaposlenega, je doslej najizrazitejši pokazatelj vse večje stiske nemškega gospodarstva.
    Predsednik deželne vlade Olaf Lies iz vrst socialdemokratov, ki sedi v nadzornem svetu, je poudaril, da rešitev ne more biti preprosto odpuščanje zaposlenih ali zapiranje tovarn. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
    Galerija
    Predsednik deželne vlade Olaf Lies iz vrst socialdemokratov, ki sedi v nadzornem svetu, je poudaril, da rešitev ne more biti preprosto odpuščanje zaposlenih ali zapiranje tovarn. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
    R. I.
    30. 6. 2026 | 08:36
    30. 6. 2026 | 09:15
    3:18
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nemški politični vrh napoveduje, da bo poskušal preprečiti načrt avtomobilskega proizvajalca Volkswagen o ukinitvi 100.000 delovnih mest in zaprtju štirih tovarn v Nemčiji. Kot piše Politico, se s tem začenja spopad med vodstvom podjetja ter politiki in sindikati, ki sedijo v nadzornem svetu in imajo dovolj glasov, da lahko načrt ustavijo ali ga bistveno spremenijo.

    »Primarni cilj je ohraniti proizvodne lokacije nemških proizvajalcev in zaščititi delovna mesta,« je dejal tiskovni predstavnik kanclerja Friedricha Merza Stefan Kornelius.

    image_alt
    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Poseben vpliv ima dežela Spodnja Saška, kjer ima Volkswagen sedež in je druga največja delničarka podjetja. Predsednik deželne vlade Olaf Lies iz vrst socialdemokratov, ki sedi v nadzornem svetu, je poudaril, da rešitev ne more biti preprosto odpuščanje zaposlenih ali zapiranje tovarn. Po njegovih besedah mora vodstvo pripraviti načrt, ki bo Volkswagnu omogočil ponovno pridobivanje tržnega deleža, tehnološko vodilno vlogo in večjo konkurenčnost.

    Po poročanju revije Manager Magazin, na katero se sklicuje Politico, bo nadzorni svet o načrtu odločal 9. julija. Predstavniki zaposlenih in deželni politiki imajo v 19-članskem organu 11 glasov, zato je malo verjetno, da bo predlog potrjen brez pomembnih sprememb ali dodatnih jamstev za zaposlene.

    Eden najbolj spornih delov načrta je morebitna izločitev dela Volkswagna v ločeno družbo. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters
    Eden najbolj spornih delov načrta je morebitna izločitev dela Volkswagna v ločeno družbo. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

    Volkswagnov načrt, da odpusti skoraj vsakega šestega zaposlenega in zapre štiri tovarne v Nemčiji, je doslej najizrazitejši pokazatelj vse večje stiske nemškega proizvodnega sektorja in nekoč slovite avtomobilske industrije. Obe sta pod vse večjim pritiskom konkurence iz Kitajske ter carinske vojne, ki jo vodi ameriški predsednik Donald Trump.

    Politico izpostavlja, da utegne biti eden najbolj spornih delov načrta morebitna izločitev dela Volkswagna v ločeno družbo. Po poročanju Reutersa vodstvo razmišlja o izločitvi osnovne avtomobilske znamke Volkswagen (VW Passenger Cars) ter divizije za proizvodnjo avtomobilskih komponent (Volkswagen Components). Analitiki ocenjujejo, da bi si s tem zagotovilo večjo svobodo pri prestrukturiranju, saj bi zmanjšalo vpliv države in sindikatov na ključne poslovne odločitve.

    Po ocenah analitikov bi si vodstvo s tem zagotovilo več svobode pri odločanju o zapiranju tovarn in odpuščanjih, saj bi zmanjšalo vpliv države in sindikatov. Profesorica avtomobilske ekonomike Helena Wisbert ocenjuje, da bi šlo za zelo radikalno potezo, ki pa bi hkrati pokazala, kako velik je pritisk na zniževanje stroškov v podjetju.

    Volkswagen navedb ni želel komentirati. Sporočili so le, da celotna skupina potrebuje »temeljito preobrazbo« in da vodstvo že več mesecev pripravlja strateški načrt prestrukturiranja podjetja.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava prehrana

    Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

    Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
    Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

    Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
    Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

    V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
    29. 6. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

    Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
    Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Kam bomo dali 19 milijard evrov?

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    29. 6. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    PDPZ

    Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

    Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Opozorila Elesa

    Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

    Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
    Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

    Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

    Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
    Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več

    Več iz teme

    volkswagenavtomobilska industrijaodpuščanjaprestrukturiranje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Če ne gre drugače, bodo Pogačarja poizkušali ustaviti s pravili

    Pred začetkom dirke po Franciji so prireditelji nekoliko spremenili pravila, s katerimi poskušajo preprečiti prevlado slovenskega šampiona.
    Nejc Grilc 30. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorenjska

    Na Bledu kazen za sedenje v senci 200 evrov

    Priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice ni dovoljen za kopanje ali poležavanje.
    30. 6. 2026 | 10:34
    Preberite več
    Video
    Razno
    Video

    Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

    Enajstmetrovke, veliki preobrati in vse glasnejša vprašanja o favoritih svetovnega prvenstva.
    30. 6. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vladavina prava

    Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

    Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vročinski val

    Vročina »udarila« tudi Pošto Slovenije: več odmorov in zadosti pitne vode

    Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala.
    30. 6. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Video
    Razno
    Video

    Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

    Enajstmetrovke, veliki preobrati in vse glasnejša vprašanja o favoritih svetovnega prvenstva.
    30. 6. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vladavina prava

    Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

    Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vročinski val

    Vročina »udarila« tudi Pošto Slovenije: več odmorov in zadosti pitne vode

    Po koncu izrednih vremenskih razmer bo Pošta Slovenije izvajanje univerzalne poštne storitve normalizirala.
    30. 6. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Koga boste poklicali, ko se vam zalomi?

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo