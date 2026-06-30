Največje odpuščanje v zgodovini moderne Nemčije: kaj bo storila politika?

Nemški politični vrh napoveduje, da bo poskušal preprečiti načrt avtomobilskega proizvajalca Volkswagen o ukinitvi 100.000 delovnih mest in zaprtju štirih tovarn v Nemčiji. Kot piše Politico, se s tem začenja spopad med vodstvom podjetja ter politiki in sindikati, ki sedijo v nadzornem svetu in imajo dovolj glasov, da lahko načrt ustavijo ali ga bistveno spremenijo.

»Primarni cilj je ohraniti proizvodne lokacije nemških proizvajalcev in zaščititi delovna mesta,« je dejal tiskovni predstavnik kanclerja Friedricha Merza Stefan Kornelius.

Poseben vpliv ima dežela Spodnja Saška, kjer ima Volkswagen sedež in je druga največja delničarka podjetja. Predsednik deželne vlade Olaf Lies iz vrst socialdemokratov, ki sedi v nadzornem svetu, je poudaril, da rešitev ne more biti preprosto odpuščanje zaposlenih ali zapiranje tovarn. Po njegovih besedah mora vodstvo pripraviti načrt, ki bo Volkswagnu omogočil ponovno pridobivanje tržnega deleža, tehnološko vodilno vlogo in večjo konkurenčnost.

Po poročanju revije Manager Magazin, na katero se sklicuje Politico, bo nadzorni svet o načrtu odločal 9. julija. Predstavniki zaposlenih in deželni politiki imajo v 19-članskem organu 11 glasov, zato je malo verjetno, da bo predlog potrjen brez pomembnih sprememb ali dodatnih jamstev za zaposlene.

Eden najbolj spornih delov načrta je morebitna izločitev dela Volkswagna v ločeno družbo. FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

Volkswagnov načrt, da odpusti skoraj vsakega šestega zaposlenega in zapre štiri tovarne v Nemčiji, je doslej najizrazitejši pokazatelj vse večje stiske nemškega proizvodnega sektorja in nekoč slovite avtomobilske industrije. Obe sta pod vse večjim pritiskom konkurence iz Kitajske ter carinske vojne, ki jo vodi ameriški predsednik Donald Trump.

Politico izpostavlja, da utegne biti eden najbolj spornih delov načrta morebitna izločitev dela Volkswagna v ločeno družbo. Po poročanju Reutersa vodstvo razmišlja o izločitvi osnovne avtomobilske znamke Volkswagen (VW Passenger Cars) ter divizije za proizvodnjo avtomobilskih komponent (Volkswagen Components). Analitiki ocenjujejo, da bi si s tem zagotovilo večjo svobodo pri prestrukturiranju, saj bi zmanjšalo vpliv države in sindikatov na ključne poslovne odločitve.

Po ocenah analitikov bi si vodstvo s tem zagotovilo več svobode pri odločanju o zapiranju tovarn in odpuščanjih, saj bi zmanjšalo vpliv države in sindikatov. Profesorica avtomobilske ekonomike Helena Wisbert ocenjuje, da bi šlo za zelo radikalno potezo, ki pa bi hkrati pokazala, kako velik je pritisk na zniževanje stroškov v podjetju.

Volkswagen navedb ni želel komentirati. Sporočili so le, da celotna skupina potrebuje »temeljito preobrazbo« in da vodstvo že več mesecev pripravlja strateški načrt prestrukturiranja podjetja.