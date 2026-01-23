Največji evropski hotelski operater v stečaju

Največji evropski hotelski operater, ki upravlja več kot 260 hotelov v 12 evropskih državah in 146 mestih, je sprožil stečajni postopek. Skupina Revo Hospitality Group, ki se prej imenovala HR Group, je bila ustanovljena leta 2008 in naj bi se prestrukturirala do poletja, poročajo britanski mediji.

Odločitev vpliva na približno 140 podjetij znotraj skupine, čeprav bo vseh 125 hotelov v Nemčiji in Avstriji še naprej delovalo z vsemi 5500 zaposlenimi. Med drugimi državami, kjer upravlja hotele, so Francija, Češka, Španija, Švica, Madžarska, Nizozemska in Italija.

Med blagovnimi znamkami skupine so Vagabond Club, Hyperion in Aedenlife. Na sliki Hyperion v Berlinu. FOTO: Hyperion/RHG

Revo upravlja kombinacijo hotelov pod večjimi franšiznimi blagovnimi znamkami, kot so Accor, Wyndham, Hilton, Marriott in IHG, poleg lastnih blagovnih znamk, kot so Vagabond Club, Hyperion in Aedenlife. Postopek bodo nadzorovali stečajni upravitelji, ki jih je imenovalo okrožno sodišče v Charlottenburgu, poroča Express.

Vodstvo skupine je v sporočilu za javnost pojasnilo: »Zaradi gospodarske krize se je 140 podjetij, vključno z upravljavsko in holding družbo, znašlo v težavah. Poslovanje obremenjujejo predvsem povečani stroški za plače in strma rast minimalnih plač, pa tudi višji stroški najemnin, energije in hrane. Predvsem pa je močna širitev skupine Revo Hospitality v zadnjih letih povzročila podvajanje struktur in težave z integracijo.«

Hotelska skupina je svojo prvo nepremičnino v Leipzigu v Nemčiji kupila leta 2008. Od leta 2020 naprej je skupina Revo Hospitality Group zrasla z 51 na 250 hotelov, ki zdaj ustvarijo 1,3 milijarde evrov letnih prihodkov in zaposlujejo približno 8300 ljudi po vsej Evropi. Kljub temu so se novi prevzemi izkazali za drage, povečanje zasedenosti pa je bilo manjše od napovedi, kar je po poročanju portala Hospitality Inside privedlo do nedoseganja ciljev prihodkov za leto 2025.

Revo upravlja tudi hotele pod večjimi franšiznimi blagovnimi znamkami, kot so Accor, Wyndham, Hilton, Marriott in IHG. Na sliki Hilton Garden Inn v Innsbrucku. FOTO: Hilton/RHG

V postopek stabiliziranja poslovanja in oblikovanja strategije prestrukturiranja sta se vključila strokovnjaka za prestrukturiranje Gordon Geiser in Benedikt de Bruyn iz mednarodne svetovalne družbe Greenberg Traurig.

Skupina Revo Hospitality Group s sedežem v Berlinu je nemško zvezno agencijo za zaposlovanje že zaprosila za predplačilo financiranja plač od januarja do marca 2026.