Največji mesečni padec industrijske proizvodnje po letu 2008

Prihod od prodaje nižji za 14,2 odstotka

Vrednost industrijske proizvodnje se je marca na mesečni ravni skrčila za 10,7 odstotka, na letni ravni pa za 7,6 odstotka. To je bil največji mesečni padec po novembru 2008, ko se je vrednost industrijske proizvodnje glede na oktober 2008 zmanjšala za 12 odstotkov.Vrednost proizvodnje je bila najnižja po juliju 2017, prihodek od prodaje pa najnižji po aprilu istega leta, je sporočil državni statistični urad.Na mesečni padec proizvodnje je vplivala zmanjšana proizvodnja v predelovalnih dejavnostih (za 12,2 odstotka).Padec vrednosti proizvodnje v marcu je vplival tudi na vrednost proizvodnje v prvem četrtletju tega leta. Ta se je znižala za dva odstotka v primerjavi s prvim četrtletjem lani.Prihodek od prodaje v industriji je bil v marcu za 14,2 odstotka nižji kot v preteklem mesecu. Na tujem trgu se je znižal za 15,2 odstotka, na domačem trgu pa za 10,6 odstotka.Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni najnižji doslej; podatki so na voljo od januarja 2000. Drugo največje znižanje je bilo v novembru 2008. Takrat je bil prihodek za 12,8 odstotka nižji kot v oktobru 2008.Največji padec prihodka so utrpela podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov za investicije.