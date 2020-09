Največji sejem MOS se oktobra seli na splet

Celje – Na dan, ko bi morali odpreti tradicionalni MOS, so v družbi Celjski sejem napovedali spletno izvedbo sejma, ki bo od 8. do 22. oktobra. S tem bodo vsaj malo omilili hud padec prihodkov, teh bo v primerjavi z lani 80 odstotkov manj. Še letos načrtujejo en klasični sejem. Marca odpadli Altermed nameravajo pripraviti med 20. in 22. novembrom.



V družbi Celjski sejem so še poleti načrtovali izvedbo tradicionalnega mednarodnega obrtnega sejma, zdaj bo vse na spletu, je povedala vodja prodaje Katja Goršek: »To bo edina takšna platforma v Sloveniji, ki ponuja vsaj približek klasičnemu sejmu. Omogoča stik v živo med obiskovalcem in razstavljavcem. V platformo smo integrirali vsa komunikacijska orodja, ki jih splet trenutno ponuja, da se lahko povežejo v živo, izvajajo videoklice ali sestanke​ prek zooma. Razstavljavci imajo lahko predstavitve izdelkov v živo.« Gorškova je dodala, da nekateri novost sprejemajo z veseljem, drugi s skepso: »Veseli smo, da pogrešajo klasične sejme v živo, to je naša primarna dejavnost.«



Klasični sejem spet načrtujejo novembra. Po besedah izvršnega direktorja Celjskega sejma Roberta Otorepca si želijo, da bi bil Altermed enako velik, kot bi bil marca, ko so ga morali odpovedati: »Ne bo predavanj, ker želimo, da se ljudje v treh urah zamenjajo. Naenkrat bi bilo lahko na sejmu 500 ljudi. Razvijamo sistem na vhodu, da bo beležil prihode in izhode. Ko bo na prizorišču največje predvideno število ljudi, novi ne bodo mogli vstopiti oziroma bodo lahko vstopili šele, ko jih bo nekaj odšlo.«

Obupna situacija

Otorepec je dejal, da je trenutna situacija nekaj najslabšega, kar se je zgodilo industriji srečanj. Letos so izpeljali samo januarski Agritech. Dodal je, da bo treba začeti delati, v Avstriji, denimo, sejme že prirejajo: »Ob upoštevanju ukrepov se da nekaj narediti. Sicer to pomeni tudi kar nekaj stroškov, ampak rezerve, da podjetje dve leti ne bi delalo nič, nimamo. Morali smo zmanjšati število zaposlenih, stroške spraviti na minimum, zdaj porabljamo rezerve od preteklega poslovanja. Najkasneje spomladi bomo morali začeti sejemsko dejavnost, sicer bo naše preživetje negotovo.«



Okoli 350 podjetij se je povezalo v slovenski industriji srečanj in zdaj pričakujejo pomoč države. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je dejal, da v zadnjem protikriznem paketu pripravljajo ukrepe v tej smeri: »Vsem v industriji srečanj izrekam priznanje, ker so se, kjer je to možno, zelo prilagodili in so inovativni, po drugi strani pa bomo za nekatere morali poskrbeti z ukrepi države. Najtežja situacija je na področju malih podjetij in samostojnih podjetnikov, kjer iščemo rešitev v smeri univerzalnega temeljnega dohodka.«