Največji vlagatelj v hrvaški turizem bi rad bil ogljično nevtralen do 2025

Hrvaška turistična družba Valamar Riviera je v okviru Celostnega letnega poročila za leto 2021 objavila svojo trajnostno strategijo in cilje ESG do leta 2025. Gre za obsežen načrt, ki združuje 12 ključnih ciljev na področju okolja (E), družbe (S) in upravljanja (G), ki jih namerava Valamar doseči skozi šest strateških pobud do leta 2025. Od 12 ključnih ciljev strategije, je sedem povezanih z okoljem, trije z družbo in dva z upravljanjem.

Kdaj bo skupina Valamar prešla na lastne obnovljive vire, preberite na Svet kapitala.