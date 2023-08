Največji zalogaj bo obnova infrastrukture

V nadaljevanju preberite:

Odpravljanje posledic povodnji postopno prehaja iz intervencije v fazo sanacije, ko bo treba obnoviti poškodovano infrastrukturo in izvesti preventivne ukrepe. Država bo morala pripraviti tri sklope ukrepov: pomoč prizadetim prebivalcem, pomoč gospodarstvu za odpravo škode in zagon dejavnosti ter sanacijo škode na infrastrukturi. Tri področja so potrebna zato, ker se razlikujejo tako v virih financiranja kot tudi v aktivnosti države in drugih udeležencev.