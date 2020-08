Najvišje skočil Netflix, Apple ostaja na vrhu

Vrednost blagovne znamke Netflix se je v zadnjem letu dni povečala za 72 odstotkov. FOTO: Mike Blake/Reuters



Med novinci Nintendo in Burger King

Vrh najnovejše Forbesove lestvice 100 najvrednejših blagovnih znamk tako kot lani zasedajo tehnološki velikani Apple, Google, Microsoft, Amazon in Facebook. Prve štiri so svojo vrednost v minulem poslovnem letu ohranile ali celo še povečale, le Facebooku se je zmanjšala. Največji skok pa je uspel Netflixu. Vrednost blagovne znamke Netflix se je v zadnjem letu dni povečala za 72 odstotkov na 26,7 milijarde evrov, s tem pa je skočila z 38. na 26. mesto, je razvidno iz letošnje Forbesove lestvice najvrednejših blagovnih znamk na svetu.Na prvem mestu ostaja Apple z vrednostjo 241,2 milijarde dolarjev. Sledijo Google (207,5 milijarde dolarjev), Microsoft (162,9 milijarde dolarjev), Amazon (135,4 milijarde dolarjev) in Facebook (70,3 milijarde dolarjev). Do desetega mesta lestvice jim sledijo Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton in McDonald's.Lani se je med prvo deseterico uvrstila tudi Toyota, ki pa je v zadnjem letu dni izgubila sedem odstotkov vrednosti in je zdrsnila na 11. mesto. Navzdol jo je potisnila znamka Louis Vuitton, katere vrednost se je povečala za 20 odstotkov in se je prebila na deveto mesto.Med blagovnimi znamkami v prvi deseterici se je vrednost zmanjšala le Facebooku in Samsungu, in sicer za 21 oz. pet odstotkov. Vsem preostalim blagovnim znamkam se je vrednost v primerjavi z lanskim poslovnim letom povečala. Poleg Netflixa, ki se lahko pohvali z najvišjo rastjo vrednosti svoje blagovne znamke v zadnjem letu dni, se je opazno povečala vrednost tudi znamkam Chanel (42 odstotkov), Amazon (40 odstotkov), Microsoft (30 odstotkov) in Paypal (24 odstotkov).Znamka Visa se je povzpela s 25. na 18. mesto, Walmart s 26. na 19., Adidas z 61. na 51., Cartier pa s 64. na 56. mesto. Na lestvici je tudi nekaj novincev, med njimi so Nintendo, Hennessy, Burger King in AXA.Skupna vrednost 100 najvrednejših blagovnih znamk na svetu je 2540 milijard dolarjev. Več kot polovica jih je v lasti ameriških podjetij, 10 jih prihaja iz Nemčije, devet iz Francije, šest z Japonske, pet pa iz Švice. Na lestvici je mogoče najbolj pogosto najti blagovne znamke tehnoloških podjetij, namreč 20. V finančni panogi jih deluje 14, 11 v avtomobilski panogi, osem pa v trgovini.