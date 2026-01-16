Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.

Avstrija bo 1. julija za polovico znižala davek na dodano vrednost za izbrana osnovna živila, kar pomeni, da bo davčna stopnja zanje po novem znašala pet odstotkov. Toliko stopnja obdavčitve znaša tudi v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Slovenija, ki živila obdavčuje z 9,5-odstotno stopnjo DDV, bo tako imela najbolj obdavčena osnovna živila v vsej soseščini, kar bi znova lahko povečalo obseg nakupovalnega turizma v sosednjih državah. Kar nekaj Avstrijcev, seveda predvsem ob meji, zdaj pogosto zahaja po nakupe tudi v Slovenijo, kjer je nakupovalni turizem sicer obojestranski. Prihranili so tudi nakupe v Nemčiji in Italiji. Od sredine leta pa bo, kot kaže, nakupovalnega turizma manj. Avstrija je namreč sprejela paket protiinflacijskih ukrepov, ki vključuje znižanje davka na dodano ...