Naložbe v trajnost in boj proti pandemiji

Med pandemijo so se navade potrošnikov spremenile. Med drugim so znatno manj kupovali impulzivno, kar se je podjetju Mars Balkan poznalo pri prodaji žvečilnih gumijev in sladkarij, zrasla pa je prodaja osnovnih živil. Mars je tako prodal več riža, njegov novi regionalni direktor Predrag Milinčić pa opaža tudi, da smo Slovenci bolje skrbeli za svoje štirinožne prijatelje. V nadaljevanju preberite še, kako je pandemija vplivala na poslovanje vodilnega ponudnika žvečilnih gumijev in bonbonov na tem trgu in kaj si je zapisal v svoj načrt za trajnostni razvoj.