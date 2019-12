Naložbeni razred za leto 2020: delnice

Večjih pretresov tako kot lani ne pričakujemo, naj samo spomnim, da so delniški trgi lani dan pred božičem dosegli kratkoročno dno. Strah med vlagatelji je bil zelo velik, saj so zaradi nenehnih zapletov v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko pričakovali zanesljivo recesijo. Danes lahko rečemo, da so si delniški trgi lepo opomogli in da bomo kmalu sklenili zelo donosno leto.Povprečno so ameriške delnice letos dosegle 31-odstotno rast, evropske skoraj 22-odstotno, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast. Sploh ameriški indeks S & P 500 bo leto končal na rekordnih ravneh, blizu 3200 indeksnih točk, leta 2020 bo težko ...