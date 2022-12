Namere za zapiranje nukleark imajo hude posledice

V nadaljevanju preberite:

V jedrski energetiki se je dvignila marsikatera obrv ob novicah, da francoski energetski velikan EDF mrzlično išče varilce, montažerje cevi in proizvajalce kotlov za popravilo svojih starajočih se jedrskih elektrarn in gradnjo šestih novih. Take odločitve je sprožila energetska kriza in oživitev jedrske energetike. Francija se je zaradi ustavljenih več kot 20 reaktorjev znašla med uvoznicami elektrike, grozijo pa celo mrki.