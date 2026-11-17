Za milijon evrov vreden katamaran potrebujete približno 300.000 evrov lastnih sredstev. Preostanek lahko financirate, plovilo pa vključite v čartersko dejavnost, v kateri ustvarja prihodke. Tako svoj poslovni račun predstavlja slovenski podjetnik Rok Kramer, ustanovitelj podjetja Kramer Yachting, ki prestižnih katamaranov ne prodaja zgolj kot simbol razkošja, temveč tudi kot alternativno obliko naložbe.

»Za 300.000 evrov danes zelo težko kupite novo stanovanje v Ljubljani,« pravi Kramer v podkastu Supermoč medijske hiše Delo. Pri katamaranu lahko takšen znesek pomeni začetni kapital za bistveno vrednejše plovilo. Lastni vložki pri cenejših modelih se po njegovih navedbah začnejo že pri približno 150.000 evrih.

Rok Kramer, ustanovitelj podjetja Kramer Yachting, v katamaranih vidi tudi poslovno priložnost, ki združuje oddajanje plovila in lastne počitnice na morju. FOTO: Marko Feist

Od razprodanega dopusta do podjetniške priložnosti

Kramerjeva pot v navtično industrijo se je začela leta 2009. Po usposabljanju za upravljanje katamarana je želel takšno plovilo najeti za dopust na Hrvaškem, vendar je bila že aprila vsa razpoložljiva ponudba rezervirana. Namesto da bi poiskal drugo možnost, se je odločil za nakup.

»Rekel sem si, da bom katamaran kupil in ga oddajal.«

Dva meseca pozneje je naročil svojega prvega. Prepoznal je tržno nišo, v kateri je bilo povpraševanja več kot ponudbe, in jo začel razvijati v podjetniško dejavnost.

Pomembne izkušnje je pozneje pridobival v okviru Navigare Yachtinga, predvsem pri organizaciji čarterja in vzdrževanju plovil. Danes je Kramer Yachting specializiran za katamarane Lagoon iz francoske skupine Beneteau, ponudbo pa širi tudi na večje motorne modele Prestige Yachts.

Od prodaje posameznega plovila se je dejavnost tako razvila v širšo storitev, ki obsega nakup, financiranje, upravljanje in poznejšo prodajo katamarana.

Tveganje, ki ga prevzame upravljavec

Rok Kramer s partnerico Mirjam Poterbin, ki pri Kramer Yachting skrbi za prodajo in marketing. FOTO: osebni arhiv

Kramer kot eno najpomembnejših posebnosti svojega poslovnega modela izpostavlja razdelitev odgovornosti med lastnikom in čarterskim podjetjem.

V običajnem modelu lastnik kupi plovilo in ga zaupa upravljavcu. Če je sezona slabša od pričakovane ali stroški presežejo načrtovane, finančno razliko krije lastnik. Kramer trdi, da so pri njih ta odnos zasnovali drugače. Pri njih odgovornost za to prevzamejo sami.

»Če ustvarimo izgubo pri upravljanju, jo moramo pokriti iz svojih rezerv. Stranka je ne sme občutiti. Temu se zavežemo.«

Za podjetje takšna zaveza pomeni neposreden interes za čim boljšo zasedenost in učinkovito vzdrževanje plovil. Kolikšna tveganja dejansko prevzema, je odvisno od pogodbenih pogojev, saj tudi financiranje in lastništvo prinašata obveznosti, ki jih ni mogoče odpraviti.

Program upravljanja običajno traja sedem let, lahko pa je krajši, če želi lastnik plovilo prej zamenjati. Po koncu obdobja se lahko odloči za prodajo ali nakup novega katamarana, pri čemer Kramer Yachting ponuja tudi možnost menjave staro za novo.

Med kupci prevladujejo podjetniki, predvsem iz Slovenije in Srbije, sodelujejo pa tudi s strankami iz ZDA, Češke, Slovaške in Poljske.

Za podjetja je lahko pomembna tudi davčna obravnava plovila, namenjenega gospodarski dejavnosti. Kramer omenja možnost 40-odstotne davčne olajšave, do katere je upravičeno podjetje z nakupom katamarana.

Na čarterskem trgu se razmerja spreminjajo

Leta 2009 za svoj dopust ni našel prostega katamarana, zato se je odločil, da ga kupi in začne oddajati. FOTO: osebni arhiv

Navtični turizem je po pandemiji doživel izjemno rast. Po Kramerjevih izkušnjah so bila posamezna plovila v obdobju največjega povpraševanja oddana tudi 26 tednov na leto, danes pa se zasedenost giblje okoli 20 tednov. Pred pandemijo je bilo običajnih približno 16 do 18 tednov.

Toda okrevanje in nadaljnja rast nista enakomerno razporejena po celotni panogi.

Kramer v segmentu klasičnih jadrnic, ki ga spremlja, opaža več kot 40-odstoten upad najema, medtem ko pri katamaranih njegovo podjetje še vedno zaznava rast. Razlog vidi predvsem v spremenjenih pričakovanjih gostov, ki poleg doživetja morja vse bolj cenijo zasebnost, prostor in udobje.

Pri približno 42-čeveljskem katamaranu lahko širina doseže 7,7 metra, kar omogoča precej prostornejše bivalne površine kot pri klasičnih jadrnicah podobne dolžine. Večji modeli s posadko so zato po njegovih besedah že primerljivi s plavajočimi počitniškimi vilami.

S tem se spreminja tudi dojemanje stroškov navtičnega dopusta. Na manjšem katamaranu lahko počitnikuje osem ljudi, ki si razdelijo stroške najema. Kramer ocenjuje, da je lahko takšna izkušnja v določenih terminih cenovno primerljiva z najemom boljšega apartmaja na Hrvaškem.

Gostje po Kramerjevih izkušnjah vse bolj iščejo prostor, zasebnost in udobje, zato pri katamaranih še vedno zaznava rast povpraševanja. FOTO: Marko Feist

Z Jadrana na Sejšele

Kramer Yachting medtem širi poslovanje tudi zunaj tradicionalnih evropskih trgov. Med novejšimi razvojnimi koraki Kramer poudarja odprtje čarterske baze na Sejšelih.

Podjetje tako poleg prodaje plovil in sodelovanja z mednarodnimi ladjedelnicami razvija tudi mrežo destinacij, na katerih lahko stranke najemajo katamarane.

Pri tem se vse bolj usmerja v segment večjih prestižnih plovil s posadko, ki združujejo navtično mobilnost in hotelsko raven storitev.

Pomemben del rasti po Kramerjevih besedah izhaja iz osebnih poslovnih odnosov. Številne kupce in partnerje iz Združenih držav Amerike je spoznal na potovanjih, kjer se zasebna poznanstva pogosto razvijejo v dolgoročna poslovna sodelovanja.

Prav med ameriškimi strankami je nastala zgodba, ki jo posebej rad pripoveduje. Ko je prijatelju opisoval svoje delo, mu je ta dejal: »Ti v bistvu prodajaš srečo.«

Prijateljevo podjetje je pozneje kupilo in nato za vse leto najelo eno njihovih plovil ter svojim zaposlenim omogočalo počitnice na Hrvaškem.

Za Kramerja je ta izkušnja dokaz, da navtični posel ne temelji samo na vrednosti plovila, temveč tudi na doživetjih, ki jih omogoča.

Pri več kot 300 kilometrih na uro išče adrenalin, na morju mir

Kramer Yachting svojo dejavnost širi tudi z odprtjem čarterske baze na Sejšelih in ponudbo večjih plovil s posadko. FOTO: osebni arhiv

Zasebno je Kramer precej drugačen od podobe podjetnika, ki bi ga povezovali zgolj s prestižnim življenjem na jahtah.

Kot velik ljubitelj formule 1 in športnih avtomobilov s prijatelji obiskuje evropska dirkališča, kjer je po lastnih besedah že presegel hitrost 300 kilometrov na uro.

Na morju pa se izogiba tekmovalnosti. Regatno jadranje je preizkusil, vendar ga ni zares pritegnilo.

»Na katamaranu želim uživati. Ne želim postati suženj svojega plovila.«

Zanimivo je tudi njegovo zadržano stališče do umetne inteligence v navtiki. Tehnologijo podpira, kadar prispeva k varnosti in olajša poslovanje, nasprotuje pa zamisli, da bi popolnoma nadomestila človekovo izkušnjo upravljanja plovila.

Pri delu je namreč že zdaj skoraj nenehno dosegljiv. V Ameriki včasih vstaja ob pol štirih zjutraj, da ujame evropske poslovne partnerje, stranke pa ga pogosto pokličejo tudi ob koncih tedna.

Zato svojo osebno predstavo luksuza danes povezuje predvsem z mirom in možnostjo odmika od vsakodnevnih obveznosti.

»Toda kadar mi uspe za nekaj dni odložiti telefon in oditi v miren zaliv, je to zame največja sreča.«

Podjetnik, ki je svojo poslovno pot začel z željo po svobodnejšem preživljanju časa na morju, tako danes največjo vrednost pripisuje prav tistemu, kar mu ob rasti podjetja najpogosteje primanjkuje: času zase in za bližnje.

Celotnemu pogovoru z Rokom Kramerjem, ustanoviteljem podjetja Kramer Yachting, o podjetništvu, navtični industriji, poslovnih naložbah in razumevanju uspeha prisluhnite v podkastu Supermoč medijske hiše Delo.

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