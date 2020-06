Namesto Tomaža Beska na vrh DUTB Boris Novak

Pričakovana zamenjava

Ljubljana – Potem ko je vlada pred kratkim razrešila dva neizvršna direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB)in, je novi predsednik upravnega odbora slabe banke postal. Njegova namestnika sta postala, ki velja za človeka gospodarskega ministra, in. Kot neizvršna direktorica v upravnem odboru po odločitvi aktualne vlade sedi šeTudi Novaka je v vodstvo DUTB 3. junija imenovala sedanja vlada. Boris Novak je magister znanosti in univerzitetni diplomirani pravnik, od maja 2012 pa je generalni direktor Pošte Slovenije. Na to funkcijo je bil imenovan v času prejšnje vlade, maja 2017 pa je dobil nov petletni mandat. Novak je tudi član nadzornega sveta Športne loterije in predsednik nadzornega sveta Intereurope.Izvršni direktorji DUTB za zdaj ostajajoinZamenjava Beska je bila, kot je mogoče izvedeti, pričakovana, saj kamniški podjetnik velja za tesnega zaveznika prejšnjega premiera. Pod njegovim vodstvom se je slaba banka zavzemala tudi za podaljšanje življenjske dobe te institucije, ki se sicer izteče leta 2022, čemur pa sedanja vlada ni naklonjena.