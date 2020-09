Namesto železne zavese nastaja digitalni zid

Oprema sama nima stika s Kitajsko

Slovenija je pred dobrimi tremi tedni podpisala izjavo o varnosti telekomunikacijskih omrežij 5G. Ta cilja ponudnike opreme, med katerimi je kitajski Huawei. FOTO: Anže Malovrh/STA

Tako rekoč vsi mobilni operaterji se zavedajo priložnosti omrežja 5G, na dražbo frekvenc pa se bo zato podal tudi Telemach. Ob izgradnji potrebne infrastrukture bo med ponudniki zagotovo kitajski Huawei, ki je v središču spora med ZDA in Kitajsko. Oprema tega se v Sloveniji že uporablja, vendar za zdaj pri tem ni težav, je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik poslovodstva družbe TelemachSpomnimo, da je Slovenija pred tremi tedni z ZDA podpisala izjavo o varnosti telekomunikacijskih omrežij 5G; takrat se je s slovenskim državnim vrhom sestal ameriški minister za zunanje zadeve. Podpis naj bi okrepil domačo nacionalno varnost in blaginjo, hkrati pa ni skrivnost, da je uperjen proti kitajskemu tehnološkemu velikanu Huaweiu. Zadnji po besedah Pompea vohuni v imenu kitajske oblasti, končni namen pa je nadzor zahodnih gospodarstev in prebivalcev.Ne glede na politične in ideološke spore pa pri sami uporabi opreme ni težave, poudarja Ježina. »Televizija lahko uporablja kamero, vendar naprava sama od sebe ne pošilja podatkov na Kitajsko, kot je to pogosto predstavljeno. Slišijo se celo pozivi po menjavi že nameščene opreme, kar je iz tehnološkega vidika nesprejemljivo. To je tako, kot da bi želeli menjave vseh televizijskih ekranov, slušalk in pametnih hladilnikov, ki podatkov ne pošiljajo iz želenega omrežja. Oprema ni neposredna nevarnost, ampak zgolj izvaja naloge, za katere je narejena,« miri Ježina.Pri Telemachu pravijo, da bodo sledili državnim regulacijam in interesom regije. Ježina glede tega poudarja: »V tem trenutku ne vidimo težav z opremo Huawei, ki ponuja rešitve za omrežje 5G. Ta lahko ponudi primerno ceno, mi pa smo z njim vsaj za zdaj zadovoljni. Pri trenutnih dejavnostih pa nikakor nismo odvisni zgolj od Huaweieve opreme, saj uporabljamo tudi opremo evropske Nokie in Ericssona. Je pa vsem jasno, da če se uvedejo visoke carine na izdelke Huaweia, z njimi ne bomo mogli sodelovati tako kot zdaj.«Na današnji novinarski konferenci Telemacha je ta med drugim posebej omenil nagrado za najhitrejše mobilno in fiksno omrežje v Sloveniji, ki ga je podelilo nemško podjetje Umlaut. Telemach obenem praznuje tudi petletnico paketov Več, ki so hkrati med najbolj prodajanimi mobilnimi paketi v Sloveniji.Na področju ponudbe internetnih širokopasovnih storitev ima Telemach danes v Sloveniji 28-odstotni tržni delež, imajo pa okoli 550.000 uporabnikov. To jih umešča na drugo mesto ponudnikov, skoraj 23-odstotni tržni delež pa imajo na področju mobilnih storitev, s čimer so tudi tretji največji ponudnik.