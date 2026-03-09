Napad na Iran sprožil pretres po vsem svetu

Vojaške sile ZDA in Izraela so konec februarja napadle Iran, kar je povzročilo precejšnje pretrese na svetovnih borzah. Trg energentov se je odzval nemudoma – nafta brent se je podražila za 7,3 odstotka. Medtem ko so evropski indeksi zaradi energetske odvisnosti in geografske bližine upadli za 4,6 odstotka, so ameriške delnice ohranile stabilnost (–0,9 odstotka). Za vlagatelje v evrih se je vrednost ameriških naložb zaradi močnega dolarja celo za en odstotek povečala. Razhajanje v donosnosti jasno kaže, da so tveganja trenutnega konflikta asimetrično porazdeljena na škodo uvoznikov energije. V nadaljevanju analiza, zakaj.

Vpliv napada na evropske kapitalske trge

Kot ključna razloga za napad ameriških in izraelskih vojaških sil na Iran so uradni viri navedli zaustavitev iranskega jedrskega programa ter odziv na uporabo smrtonosne sile pri zatiranju notranjih protestov. Nafta brent se je po napadu začela dražiti in se je do dneva pisanja prispevka (5. 3. 2026) podražila s 70 na 82 ameriških dolarjev za sod. Zakaj so evropski delniški trgi bolj občutljivi, kakor ameriški? Ključni razlog se skriva v Hormuški ožini, ki je ena izmed najpomembnejših svetovnih ladijskih poti. Skozi to ožino se z Bližnjega vzhoda v svet prepelje približno 25 odstotkov vse svetovne nafte in 20 odstotkov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

Zaprtje te ožine zmanjša ponudbo nafte in plina na svetovnem trgu ter povzroča splošni pritisk na povišanje cen energentov. To je še posebej težava za tiste države in regije, ki so odvisne od uvoza energentov skozi to ožino. Evropa približno deset odstotkov plina in nafte uvozi skozi to ožino. Posledično lahko evropska gospodinjstva in podjetja pričakujejo višje izdatke za energente. Dodatno se evropske države trudijo od rusko-ukrajinske vojne razpršiti svojo odvisnost od ruskih energentov, kar pa posledično pomeni, da Evropi zmanjkuje možnosti za to razpršitev. Precej se je sicer Evropa oprla na ameriške dobavitelje, ki trenutno predstavljajo približno 60 odstotkov dobave LNG. Cena plina na nizozemski borzi, za dobavo čez eno leto, se je po napadu povišala za 17,4 odstotka na 31,9 megavatne ure (MWh), cena za en mesec naprej pa se je povišala za 71,8 odstotka na 54,3 MWh. To nakazuje, da trgi pričakujejo postopno rešitev konflikta in ponovno odprtje Hormuške ožine. Kljub trenutnim napetostim pa odziv cen plina ostaja zmernejši kot po začetku rusko-ukrajinske vojne. Takrat je negotovost dodatno stopnjeval še prihajajoči začetek kurilne sezone. Prekinitev dobave energentov skozi Hormuško ožino je vplivala tudi na donosnosti do dospetja evropskih državnih obveznic. Donosnost do dospetja dveletne nemške državne obveznice se je do časa pisanja prispevka zvišala z 1,99 odstotka na 2,19 odstotka. Višje donosnosti obveznic so posledica pričakovane rasti inflacije zaradi dražjih energentov.

cena Plina Na Nizozemskem Foto Tt Igd

Manjši vpliv na ZDA in večji na Južno Korejo

Napad na Iran je imel manjši negativni vpliv na ameriški kapitalski trg zaradi lastnih proizvodnih zmogljivosti LNG in nafte. ZDA imajo precejšnje rezerve nafte, ki naj bi po zadnjih podatkih zadostovale za povprečno porabo za nadaljnjih 11 do 12 let. ZDA so z letom 2026 prav tako postale največja izvoznica LNG in si utrdile položaj na trgu kot njegov primarni izvoznik za evropski trg. V marcu so med najdonosnejšimi naložbami delnice energetskega sektorja, ki so se podražile za 1,9 odstotka.

Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv

Na drugi strani imamo Južno Korejo, ki je močno odvisna od nafte, ki se pretovori skozi Hormuško ožino – kar 70 odstotkov celotne nafte. Južna Koreja je močno industrijsko naravnana država in naftne oskrbovalne verige neposredno vplivajo na industrijsko panogo. Korejski delniški indeks se je v prvih dneh po napadu pocenil za 18,4 odstotka (v evrih).

Pogled naprej

Doslej smo bili priča precejšnjim negativnim posledicam, predvsem v regijah, ki so močno odvisne od uvoza energentov z neposredno prizadetega območja. V prihodnje bo za razvoj na kapitalskih trgih ključna nadaljnja dinamika konflikta v Iranu. Če se bodo napetosti stopnjevale ali pa bo konflikt dolgotrajnejši, bodo cene energentov ostale povišane. To bi izrazito obremenilo uvozno odvisna gospodarstva, ki bi se znašla pod dvojnim pritiskom: vztrajno visoke inflacije in upočasnjene gospodarske rasti. Po drugi strani pa bi morebitna umiritev razmer ali razrešitev konflikta v prihodnjih mesecih prinesla stabilizacijo cen energentov. Takšen scenarij bi zmanjšal negotovost na trgih, kar bi posledično blagodejno vplivalo na delniške trge.