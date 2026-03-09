  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Napad na Iran sprožil pretres po vsem svetu

    Do zdaj smo bili priča precejšnjim negativnim posledicam, predvsem v regijah, ki so močno odvisne od uvoza energentov.
    Napad na Iran je imel manjši negativni vpliv na ameriški kapitalski trg zaradi lastnih proizvodnih zmogljivosti LNG in nafte. Foto Oscar Del Pozo/AFP
    Napad na Iran je imel manjši negativni vpliv na ameriški kapitalski trg zaradi lastnih proizvodnih zmogljivosti LNG in nafte. Foto Oscar Del Pozo/AFP
    Tilen Banko, Pokojninska A
    9. 3. 2026 | 15:00
    5:30
    Vojaške sile ZDA in Izraela so konec februarja napadle Iran, kar je povzročilo precejšnje pretrese na svetovnih borzah. Trg energentov se je odzval nemudoma – nafta brent se je podražila za 7,3 odstotka. Medtem ko so evropski indeksi zaradi energetske odvisnosti in geografske bližine upadli za 4,6 odstotka, so ameriške delnice ohranile stabilnost (–0,9 odstotka). Za vlagatelje v evrih se je vrednost ameriških naložb zaradi močnega dolarja celo za en odstotek povečala. Razhajanje v donosnosti jasno kaže, da so tveganja trenutnega konflikta asimetrično porazdeljena na škodo uvoznikov energije. V nadaljevanju analiza, zakaj.

    Vpliv napada na evropske kapitalske trge

    Kot ključna razloga za napad ameriških in izraelskih vojaških sil na Iran so uradni viri navedli zaustavitev iranskega jedrskega programa ter odziv na uporabo smrtonosne sile pri zatiranju notranjih protestov. Nafta brent se je po napadu začela dražiti in se je do dneva pisanja prispevka (5. 3. 2026) podražila s 70 na 82 ameriških dolarjev za sod. Zakaj so evropski delniški trgi bolj občutljivi, kakor ameriški? Ključni razlog se skriva v Hormuški ožini, ki je ena izmed najpomembnejših svetovnih ladijskih poti. Skozi to ožino se z Bližnjega vzhoda v svet prepelje približno 25 odstotkov vse svetovne nafte in 20 odstotkov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

    Zaprtje te ožine zmanjša ponudbo nafte in plina na svetovnem trgu ter povzroča splošni pritisk na povišanje cen energentov. To je še posebej težava za tiste države in regije, ki so odvisne od uvoza energentov skozi to ožino. Evropa približno deset odstotkov plina in nafte uvozi skozi to ožino. Posledično lahko evropska gospodinjstva in podjetja pričakujejo višje izdatke za energente. Dodatno se evropske države trudijo od rusko-ukrajinske vojne razpršiti svojo odvisnost od ruskih energentov, kar pa posledično pomeni, da Evropi zmanjkuje možnosti za to razpršitev. Precej se je sicer Evropa oprla na ameriške dobavitelje, ki trenutno predstavljajo približno 60 odstotkov dobave LNG. Cena plina na nizozemski borzi, za dobavo čez eno leto, se je po napadu povišala za 17,4 odstotka na 31,9 megavatne ure (MWh), cena za en mesec naprej pa se je povišala za 71,8 odstotka na 54,3 MWh. To nakazuje, da trgi pričakujejo postopno rešitev konflikta in ponovno odprtje Hormuške ožine. Kljub trenutnim napetostim pa odziv cen plina ostaja zmernejši kot po začetku rusko-ukrajinske vojne. Takrat je negotovost dodatno stopnjeval še prihajajoči začetek kurilne sezone. Prekinitev dobave energentov skozi Hormuško ožino je vplivala tudi na donosnosti do dospetja evropskih državnih obveznic. Donosnost do dospetja dveletne nemške državne obveznice se je do časa pisanja prispevka zvišala z 1,99 odstotka na 2,19 odstotka. Višje donosnosti obveznic so posledica pričakovane rasti inflacije zaradi dražjih energentov.

    cena Plina Na Nizozemskem Foto Tt Igd
    cena Plina Na Nizozemskem Foto Tt Igd

    Manjši vpliv na ZDA in večji na Južno Korejo

    Napad na Iran je imel manjši negativni vpliv na ameriški kapitalski trg zaradi lastnih proizvodnih zmogljivosti LNG in nafte. ZDA imajo precejšnje rezerve nafte, ki naj bi po zadnjih podatkih zadostovale za povprečno porabo za nadaljnjih 11 do 12 let. ZDA so z letom 2026 prav tako postale največja izvoznica LNG in si utrdile položaj na trgu kot njegov primarni izvoznik za evropski trg. V marcu so med najdonosnejšimi naložbami delnice energetskega sektorja, ki so se podražile za 1,9 odstotka.

    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv
    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv

    Na drugi strani imamo Južno Korejo, ki je močno odvisna od nafte, ki se pretovori skozi Hormuško ožino – kar 70 odstotkov celotne nafte. Južna Koreja je močno industrijsko naravnana država in naftne oskrbovalne verige neposredno vplivajo na industrijsko panogo. Korejski delniški indeks se je v prvih dneh po napadu pocenil za 18,4 odstotka (v evrih).

    Pogled naprej

    Doslej smo bili priča precejšnjim negativnim posledicam, predvsem v regijah, ki so močno odvisne od uvoza energentov z neposredno prizadetega območja. V prihodnje bo za razvoj na kapitalskih trgih ključna nadaljnja dinamika konflikta v Iranu. Če se bodo napetosti stopnjevale ali pa bo konflikt dolgotrajnejši, bodo cene energentov ostale povišane. To bi izrazito obremenilo uvozno odvisna gospodarstva, ki bi se znašla pod dvojnim pritiskom: vztrajno visoke inflacije in upočasnjene gospodarske rasti. Po drugi strani pa bi morebitna umiritev razmer ali razrešitev konflikta v prihodnjih mesecih prinesla stabilizacijo cen energentov. Takšen scenarij bi zmanjšal negotovost na trgih, kar bi posledično blagodejno vplivalo na delniške trge.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Leto 2025 v znamenju navdušenja nad naložbami UI

    Leto je bilo izjemno donosno za evropske in slovenske delnice, pri čemer so se prve podražile za 19,1 odstotka, zadnje pa za 57,4 odstotka.
    29. 12. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borze

    Skrbi v zvezi z umetno inteligenco se kopičijo

    Tehnološki velikani načrtujejo 380 milijard dolarjev investicij v podatkovne centre.
    1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    So carine dobre ali slabe za ZDA?

    Ameriški trg dela je začel kazati prve znake šibkosti.
    10. 8. 2025 | 15:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    IRGC: Napad na Iran ni dosegel ničesar razen prelivanja krvi civilistov

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    8. 3. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

    V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
    Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Nova moč Zagrebške županije

    Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Šport  |  Kolesarstvo
    Tirreno–Adriatico

    Primož Roglič na dirki dveh morij že pokazal, da je hiter

    Tirreno–Adriatico je prva preizkušnja sezone za zasavskega orla. Čaka ga eksplozivni Mehičan Isaac del Toro.
    Miha Hočevar 9. 3. 2026 | 16:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politico

    Robert Golob Janeza Janšo označil za grožnjo EU

    Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Politico posvaril pred volilno zmago Viktorja Orbána in Janeza Janše.
    9. 3. 2026 | 15:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Znano je, kje bodo potekale predčasne volitve v Ljubljani

    Za vse volivce bodo na voljo tudi parkirna mesta v bližini.
    9. 3. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Pogačar leto začel z zmago, AC Milan premagal Inter (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 9. 3. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Libanon

    Hezbolah je po sesutju šiitskega polmeseca ostal sam

    Izrael silovito bombardira južni Libanon in Bejrut ter hitro spreminja libanonsko politično-varnostno resničnost.
    Boštjan Videmšek 9. 3. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Pogačar leto začel z zmago, AC Milan premagal Inter (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 9. 3. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Libanon

    Hezbolah je po sesutju šiitskega polmeseca ostal sam

    Izrael silovito bombardira južni Libanon in Bejrut ter hitro spreminja libanonsko politično-varnostno resničnost.
    Boštjan Videmšek 9. 3. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice nad povprečjem po trajnostnem indeksu RSI

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Počitnice, ki jih podarite sebi in drugim

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ustvarite kariero na najlepšem hrvaškem otoku

    Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pomladni čar Dubrovnika

    Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Hilton je Preko

    Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več

