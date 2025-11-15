Eksponentna rast spletnih napadov: napadalci prek vaših kamer opazujejo vaš dom

Naprave v pametnem domu, denimo s spletom povezljive kamere in otroške varuške, olajšajo življenje. A hkrati so lahko slabo zaščitene in jih napadalci izkoriščajo, da opazujejo dogajanje v domu. To je le ena od novih oblik kibernetskih napadov, ki se eksponentno povečujejo.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-Cert je lani obravnaval kar 121 odstotkov več spletnih incidentov kot leta 2020, in sicer 4587. Po sedanjih podatkih bomo letos priča bistvenemu, več kot 30-odstotnemu, porastu spletnih incidentov. Kaže, da bo teh več kot 6000, pravijo v SI-Certu.

Še bolj skrb vzbujajoči podatki prihajajo iz Telekoma Slovenije. V njihovem Centru kibernetske varnosti in odpornosti so v prvih devetih mesecih letos zaznali rekordno število varnostnih dogodkov – skoraj štirikrat več kot v istem obdobju lani. »To kaže na eksponentno povečevanje groženj,« opozarjajo pri operaterju.