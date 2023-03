Napotki za sklepanje zavarovanj

V nadaljevanju preberite:

Sklepanje zavarovanj po spletu se je razmahnilo med epidemijo koronavirusa. Ta oblika sklepanja zavarovanj je praktična, vendar prinaša tudi pasti, pravijo na agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), kjer so pripravili nekaj napotkov v sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah. Akcija je namenjena ozaveščanju o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov.