Napoved obvezne uporabe e-računov za poslovanje med podjetji

Ljubljana – Podjetja, kot kaže, čaka obvezna uporaba elektronskih računov tudi v poslovanju z drugimi gospodarskimi subjekti. »Namen spremembe je popolna avtomatizacija postopkov pri poslovanju med poslovnimi subjekti in potrjevanje e-računov prek finančne uprave. Predvideno je, da bo zakon sprejet v prihodnjem letu,« so pojasnili na finančnem ministrstvu.»Zdaj je uporaba e-računov obvezna pri poslovanju podjetij z državo. Postopoma, v letu in pol, bi jo kot obvezno lahko uvedli tudi pri sklepanju poslov med podjetji. To bi pomenilo obvezno izdajanje in prejemanje e-računov,« je v intervjuju za Delo razkril generalni direktor ...