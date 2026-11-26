Trgovci po besedah predsednice Trgovinske zbornice Slovenije Mariče Lah napovedujejo dosleden prenos znižanja stopnje DDV z devetih na pet odstotkov na 15 osnovnih živil v cene. Finančni minister Andrej Šircelj to napoved pozdravlja, obenem pa je v današnji izjavi za medije omenil, da vlada pripravlja ukrepe, če se ne bo uresničila.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bomo volivci 6. decembra odločali na referendumu, davek na dodano vrednost (DDV) na osnovna živila znižuje z 9,5 na pet odstotkov. Ukrep zajema pšenično belo moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje, beli sladkor in brezglutenska živila.

Mariča Lah FOTO: Mavric Pivk

Nobene varovalke, da bodo znižanje res prenesli v cene

Znižanje bi veljalo še za gnojila in semena. V razpravi o zakonu nasprotniki in del javnosti opozarjajo, da zakon ne ponuja nobenega jamstva oz. varovalke, da bodo trgovci to znižanje res prenesli v cene. Predsednica trgovinske zbornice je v današnji skupni izjavi z ministrom za finance poudarila, da so trgovci to znižanje že večkrat predlagali, še posebej po tistem, ko sta se zanj odločili Hrvaška in Avstrija. Pri tem je znova opozorila na odliv kupne moči v tujino, ki ga je ocenila na 250 do 300 milijonov evrov letno. Ta ima posledice za celotno prehransko verigo in tudi državni proračun, je dejala. Dilema, ali bo trgovina prenesla znižanje v cene, je zato po njenem prepričanju pretirana.

Andrej Šircelj FOTO: Omar Havana/Reuters

Trgovci so čakali, da se to zgodi, je dejala. Trgovske družbe, velike in male, so ji v pogovorih zagotovile, da bodo razliko v davku dosledno prenesle v nižje maloprodajne cene. Morajo pa tudi vsi preostali deležniki v verigi prehrane storiti enako, je dodala v isti sapi. Vseeno ne vidi nevarnosti, da se te napovedi ne bi uresničile, in meni, da je s tem dvom nasprotnikov zakona odpravljen. Je pa pri tem opozorila, da se konec januarja obeta nov dvig minimalne plače, splošna inflacija ostaja visoka, tako da bodo v trgovini in celotni prehranski verigi nastali določeni dodatni stroški.

A če na strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, tudi glede na sprejete ukrepe vlade za blaženje energetske draginje, ne bo utemeljenega razloga za dvig cene, potem vanj trgovci v pogajanjih ne bodo privolili, je poudarila. Minister Šircelj, ki je spomnil na svoje skeptične izjave glede ukrepa v preteklosti, je zavezo trgovcev, da bodo nižjo stopnjo DDV upoštevali pri cenah, pozdravil. Bo pa po njegovih zagotovilih tudi vlada vztrajala pri tem, da se cene znižajo za razliko v stopnji davka.

Vlada ima tako tudi možnost, da cene z uredbo administrativno uredi na podlagi zakonodaje o cenah. Osnutek uredbe je po njegovih navedbah že pripravljen, a močno upa, da ukrep ne bo potreben in da bodo trgovci držali besedo. Je pa pri tem opozoril, da so cene odvisne tudi od drugih dejavnikov, ne le stopnje DDV. Pozimi so tako npr. cene nekaterih svežih živil višje kot spomladi in poleti, je dal za primer.