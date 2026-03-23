Napovedni trgi: Uporaben signal za vlagatelje ali le nova oblika šuma?

V zadnjem obdobju priljubljenost vse bolj pridobivajo t. i. napovedni trgi (angl. prediction markets), med ponudniki katerih sta najbolj poznani na tehnologiji blockchain utemeljena platforma Polymarket ter prva regulirana borza za trgovanje z dogodki v ZDA, Kalshi. Na napovednih trgih uporabniki stavijo drug proti drugemu na izide širokega nabora resničnih dogodkov. Kolikokrat bo ta teden na omrežju X »čivknil« Elon Musk? Bodo ZDA v letu 2026 potrdile obstoj nezemeljskih bitij? To sta le dva izmed neštetih dogodkov, na katere stavijo uporabniki Polymarketa.

Verjetnosti oziroma cene, po katerih uporabniki lahko stavijo na določen dogodek, se določajo po podobnem principu kot cene na kapitalskih trgih. Te torej ne predstavljajo objektivne verjetnosti dogodka, temveč ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo udeležencev na trgu, kar odraža njihova pričakovanja, preferenco tveganja in razpoložljive informacije. V tem smislu so napovedni trgi primerljivi z opcijskimi trgi, ki prav tako implicitno odražajo pričakovanja glede prihodnjih dogodkov.

Vlagatelji, ki so v stalnem lovu za novimi viri informacij, ki bi jim lahko prinesle t. i. »alfo« oziroma presežni donos, poskušajo vključiti podatke s teh trgov v svoje analitične procese. Uporabnost lahko ponazorimo na primeru analitika, ki raziskuje primernost investicije v ameriško farmacevtsko podjetje Eli Lilly. Na Polymarketu lahko najde trg, kjer uporabniki stavijo, ali bo Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) v letu 2026 temu farmacevtskemu gigantu odobrila zdravilno učinkovino retatrutid, ki ima potencial postati eno izmed zdravil naslednje generacije za zdravljenje čezmerne telesne teže. Če analitik verjame, da udeleženci na tem trgu razpolagajo z relevantnimi informacijami in je posledično verjetnost odobritve relativno dobro ocenjena, jo lahko uporabi v svojih modelih za vrednotenje podjetja. S tem lahko bolje oceni prihodke in poslovni rezultat podjetja, kar vpliva na oceno notranje vrednosti delnice.

Napovedni trgi so lahko podobno uporabni tudi pri interpretaciji makroekonomskih in geopolitičnih dogodkov. Polymarket ponuja več kot sto različnih trgov, povezanih s trenutno geopolitično eskalacijo na Bližnjem vzhodu. Na voljo so med drugim stave, kdaj bo padel trenutni iranski režim, kdaj bo ameriški predsednik Donald Trump napovedal konec vojaških operacij proti Iranu ter koliko ladij bo ta teden preplulo Hormuško ožino. Tudi tukaj nam ni treba polagati stav, da imamo lahko korist od tega trga. Ta nam namreč pomaga bolje razumeti, kako glede celotne situacije razmišljajo drugi, to pa lahko potem naprej upoštevamo pri analizi kapitalskih trgov.

V prid napovednim trgom gre dejstvo, da so v določenih primerih dobro signalizirali dejanski izid dogodkov, kot na primer v primeru ameriških volitev leta 2024. Opaženi so bili tudi primeri, kjer so posamezni udeleženci nenavadno dobro predvideli določene dogodke (npr. ameriško operacijo proti Nicolasu Maduru v Venezueli in začetek napadov ZDA na Iran), kar sproža vprašanja, ali ne-javne informacije morda uporabljajo novi, anonimni računi, ki odpirajo večje pozicije in s tem vplivajo na ocenjene verjetnosti.

Če vse skupaj povzamemo, napovedni trgi lahko predstavljajo koristen dodatek pri finančnih in drugih analizah. Nudijo vpogled v pričakovanja udeležencev trga ter se zelo hitro odzivajo na nove informacije. Omogočajo tudi primerjavo s trgi izvedenih finančnih instrumentov in s tem primerjavo v pozicioniranju med manjšimi in institucionalnimi vlagatelji. Zaradi dejavnikov, kot so manipulacije, nizka likvidnost ter potencialna uporaba napovednih trgov pri večjih akterjih za zavarovanje (hedging) drugih investicij in arbitražo, pa je treba biti previden in napovedne trge uporabljati kot dopolnilni, ne pa kot samostojni investicijski signal.