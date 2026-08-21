Naravne nesreče oklestile dobiček Triglava

Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju obseg poslovanja povečala za 13 odstotkov, tako da je dosegel 1,2 milijarde evrov, vendar pa je čisti dobiček, ki znaša 85,1 milijona evrov, sedem odstotkov manjši od ustvarjenega v prvem polletju lani. Zavarovalnica ohranja letošnje načrte nespremenjene. »Okrepili smo poslovanje na vseh trgih regije Adria, izrazito pa ga je podprla rast na mednarodnih zavarovalniških trgih. Na dosežen poslovni izid so poleg večjega obsega poslovanja vplivali ugodni rezultati iz naložbenega dela, po drugi strani pa škodno dogajanje, ki je bilo intenzivnejše tudi zaradi večjega obsega naravnih množičnih škod. Kljub temu smo ohranili dobro dobičkonosnost zavarovalnega dela in ugoden kombinirani količnik,« polletje komentira predsednik uprave Triglava Andrej ...