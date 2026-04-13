Narod, ki zna leteti – a še vedno ne zna jadrati

Tisti večer veter ni prihajal z morja. Prihajal je iz ljudi. Pretekli teden so se v Dvorani sv. Frančiška zbrali tisti, ki razumejo, da jadranje ni šport, ki ga gledaš od daleč. To je šport, ki ga moraš začutiti.

Na odru so se vrstila imena. Mladi, ki šele spoznavajo veter. Tisti, ki so že bili na olimpijskih vodah. In tisti, ki so jadranje v Sloveniji gradili v časih, ko to še ni bilo samoumevno.

Mihael Zobec, svetovni podprvak. Foto: Petra Kovič

Nekje v tretji vrsti je sedel mlad fant. Mihael. Še vedno nekoliko nerodno v klasični obleki. Ko so ga poklicali na oder, se je za sekundo ustavil. Kot da bi preverjal smer vetra, čeprav ga v dvorani ni bilo.

Takšni trenutki povedo več kot nagrade.

Tisti večer so se na odru zvrstile generacije slovenskega jadranja – od optimistov do olimpijcev. Med najbolj ganljivimi je bil prav trenutek, ko je postalo jasno, da jadranje v Sloveniji ne raste samo iz velikih imen, ampak tudi iz podmladka. Iz razreda optimist, kjer je Mihael Zobec kot svetovni podprvak potrdil, da prihodnost ne prihaja nekoč, ampak je že tu.

Med prazniki smo se sredi zaliva, na startni barki, lahko na lastne oči prepričali, da jadranje ni romantika razglednic. Je šport napora, znanja in neprestane prilagoditve. Morje nikoli ne ponuja enakih pogojev. Vedno znova preverja, kdo si – in koliko zdržiš. Jadranje pač ni šport refleksa. Je šport odločitve.

Jadranje kot šola značaja

Če obstaja šport, ki oblikuje človeka, je to jadranje. a morju nimaš izgovorov. Nimaš nadzora. Nimaš publike. Imaš veter, ekipo in odločitev. In imaš odgovornost.

Jadranje je eden najbolj fizično in psihično zahtevnih športov. Zahteva vzdržljivost, moč, stabilnost, taktično razmišljanje in sposobnost odločanja v negotovosti. Če znaš delovati v nejasnosti, tveganju in hitrih odločitvah, si bližje razumevanju sveta, kot če sediš v še tako dobro klimatizirani sejni sobi.

Zato jadranje ni le šport. Je model. Model za življenje, za vodenje, za odgovornost.

In zato so trenutki, ko mladi jadralci stopijo na oder in sprejmejo priznanje, več kot le protokolarni. So dokaz, da nastaja generacija, ki razume svet drugače.

Zakaj Planica, ne pa morje?

Slovenija zna ustvariti športne mite. Planica ski flying ni samo športni dogodek. Je ritual. Prostor, kjer vsak razume trenutek, tveganje in zmago. Enako velja za Tour de France, kjer smo Slovenci našli novo kolektivno identiteto – trpljenje, disciplino, individualnega junaka.

Jadranje tega nima. Ne zato, ker ne bi bilo dramatično. Ampak ker ga ne razumemo. Ker se dogaja tam zunaj, na morju, stran od našega vsakdana. Ker ga je težko ujeti v en sam trenutek, en sam skok, en sam sprint. In ker – bodimo iskreni – še vedno nosi oznako elite.

In ja – jadranje je elitno

Ampak ne tako, kot mislimo. Ni elitno zato, ker bi bilo zaprto. Elitno je zato, ker je zahtevno. Ker zahteva znanje, čas, infrastrukturo, odločnost. In ker od posameznika terja več kot večina športov.

Kot je nekoč dejal Janko Kosmina, so jadralce dolgo gledali kot buržujske športnike. Ta stigma še ni povsem izginila. A svet se je medtem spremenil.

Nova elita danes ne kupuje več stvari. Kupuje izkušnje, dostop, občutek pripadnosti. Ne išče blišča, ampak resničnost. In jadranje je resničnost. Na morju ni filtrov. Tam si takšen, kot si.

Zato je jadranje morda ena najbolj čistih oblik sodobnega luksuza – gibanje brez sledi, stik z naravo, popolna prisotnost v trenutku.

In vendar v Sloveniji te zgodbe še vedno ne znamo povedati.

Prejemniki nagrad za jadralske dosežke. Foto: Jadralska zveza Slovenije

Generacija, ki prihaja

Koosvaja svetovne naslove v razredu TP52 ali ko Jure Jerkovič in Robert Zajc postaneta evropska prvaka, to ostane novica za poznavalce. Ne postane nacionalni mit. Če bi enake uspehe dosegali v športu, ki ga bolje razumemo, bi jih slavili drugače.

Na podelitvi Jadralec leta so prav mladi pokazali, kako široka je baza slovenskega jadranja. Mihael Zobec kot svetovni podprvak, Val Grbec med najboljšimi na svetu, vrsta mladih imen, ki se že prebija na mednarodnem prizorišču. To niso posamezni prebliski. To je struktura prihodnosti.

In ob njih stojijo trenerji, klubi, zveza, starši. Ljudje, ki držijo sistem skupaj, pogosto daleč od oči javnosti. Jadranje je individualno samo na videz. V resnici je eden najbolj ekipnih individualnih športov.

Svet razume. Slovenija še ne.

Danes obstajajo globalne platforme, kot je SailGP, kjer se stikajo šport, tehnologija, kapital in mednarodni vpliv. Dogodki, kot je Barcolana regatta, združujejo šport, spektakel, turizem in diplomacijo.

Svet jadranje razume. Mi ga še vedno predvsem gledamo.

In vendar – prihodnost prihaja z morja

Na odru v Kopru niso stali rekreativci. Stali so športniki z jasno vizijo. Med njimi tudi Toni Vodišek, ki je že petič zapored postal jadralec leta. Po poškodbi kolena in dolgi rehabilitaciji se je vrnil in sezono končal tik pod vrhom svetovnega prvenstva. Njegov stavek, da četrto mesto ni dovolj, pove vse.

To ni le športna ambicija. To je mentaliteta. Mentaliteta, iz katere nastajajo veliki preboji.

Ogledalo

Tisti večer ni bil le večer nagrad. Bil je ogledalo. Ne jadranja. Slovenije. Vprašanje ni več, ali imamo veter. Vprašanje je, ali ga znamo ujeti. Ali pa bomo še naprej stali na obali in gledali, kako drugi jadrajo mimo nas. Morda odgovor že prihaja. V obrazih mladih, ki stopajo na oder. V ljudeh, ki verjamejo, tudi ko je najtežje.

In v misli, ki jo je tisti večer izrekel nagrajenec za življenjsko delo Aljoša Tomaž: uspeh na morju nikoli ni zgolj stvar vetra, temveč institucij, poguma in kontinuitete. Vprašanje je le, ali bomo to končno razumeli.