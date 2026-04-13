    Narod, ki zna leteti – a še vedno ne zna jadrati

    Jadralska zveza Slovenije je podelila nagrade najboljšim jadralcem, jadralskim klubom in zaslužnim za sistemsko podporo temu športu, in ob tem so se odprla številna vprašanja, ki so kazala na neizkoriščen potencial tega lepega in najbolj zelenega športa.
    Mihael Zobec, svetovni podprvak. Foto: Petra Kovič
    Galerija
    Mihael Zobec, svetovni podprvak. Foto: Petra Kovič
    Petra Kovič
    13. 4. 2026 | 21:00
    Tisti večer veter ni prihajal z morja. Prihajal je iz ljudi. Pretekli teden so se v Dvorani sv. Frančiška zbrali tisti, ki razumejo, da jadranje ni šport, ki ga gledaš od daleč. To je šport, ki ga moraš začutiti.

    Na odru so se vrstila imena. Mladi, ki šele spoznavajo veter. Tisti, ki so že bili na olimpijskih vodah. In tisti, ki so jadranje v Sloveniji gradili v časih, ko to še ni bilo samoumevno.

    Mihael Zobec, svetovni podprvak. Foto: Petra Kovič
    Mihael Zobec, svetovni podprvak. Foto: Petra Kovič
    Nekje v tretji vrsti je sedel mlad fant. Mihael. Še vedno nekoliko nerodno v klasični obleki. Ko so ga poklicali na oder, se je za sekundo ustavil. Kot da bi preverjal smer vetra, čeprav ga v dvorani ni bilo.

    Takšni trenutki povedo več kot nagrade.

    Tisti večer so se na odru zvrstile generacije slovenskega jadranja – od optimistov do olimpijcev. Med najbolj ganljivimi je bil prav trenutek, ko je postalo jasno, da jadranje v Sloveniji ne raste samo iz velikih imen, ampak tudi iz podmladka. Iz razreda optimist, kjer je Mihael Zobec kot svetovni podprvak potrdil, da prihodnost ne prihaja nekoč, ampak je že tu.

    Med prazniki smo se sredi zaliva, na startni barki, lahko na lastne oči prepričali, da jadranje ni romantika razglednic. Je šport napora, znanja in neprestane prilagoditve. Morje nikoli ne ponuja enakih pogojev. Vedno znova preverja, kdo si – in koliko zdržiš. Jadranje pač ni šport refleksa. Je šport odločitve.

    Jadranje kot šola značaja

    Če obstaja šport, ki oblikuje človeka, je to jadranje. a morju nimaš izgovorov. Nimaš nadzora. Nimaš publike. Imaš veter, ekipo in odločitev. In imaš odgovornost.

    Jadranje je eden najbolj fizično in psihično zahtevnih športov. Zahteva vzdržljivost, moč, stabilnost, taktično razmišljanje in sposobnost odločanja v negotovosti. Če znaš delovati v nejasnosti, tveganju in hitrih odločitvah, si bližje razumevanju sveta, kot če sediš v še tako dobro klimatizirani sejni sobi.

    Zato jadranje ni le šport. Je model. Model za življenje, za vodenje, za odgovornost.

    In zato so trenutki, ko mladi jadralci stopijo na oder in sprejmejo priznanje, več kot le protokolarni. So dokaz, da nastaja generacija, ki razume svet drugače.

    Zakaj Planica, ne pa morje?

    Slovenija zna ustvariti športne mite. Planica ski flying ni samo športni dogodek. Je ritual. Prostor, kjer vsak razume trenutek, tveganje in zmago. Enako velja za Tour de France, kjer smo Slovenci našli novo kolektivno identiteto – trpljenje, disciplino, individualnega junaka.

    Jadranje tega nima. Ne zato, ker ne bi bilo dramatično. Ampak ker ga ne razumemo. Ker se dogaja tam zunaj, na morju, stran od našega vsakdana. Ker ga je težko ujeti v en sam trenutek, en sam skok, en sam sprint. In ker – bodimo iskreni – še vedno nosi oznako elite.

    In ja – jadranje je elitno

    Ampak ne tako, kot mislimo. Ni elitno zato, ker bi bilo zaprto. Elitno je zato, ker je zahtevno. Ker zahteva znanje, čas, infrastrukturo, odločnost. In ker od posameznika terja več kot večina športov.

    Kot je nekoč dejal Janko Kosmina, so jadralce dolgo gledali kot buržujske športnike. Ta stigma še ni povsem izginila. A svet se je medtem spremenil.

    Nova elita danes ne kupuje več stvari. Kupuje izkušnje, dostop, občutek pripadnosti. Ne išče blišča, ampak resničnost. In jadranje je resničnost. Na morju ni filtrov. Tam si takšen, kot si.

    Zato je jadranje morda ena najbolj čistih oblik sodobnega luksuza – gibanje brez sledi, stik z naravo, popolna prisotnost v trenutku.

    In vendar v Sloveniji te zgodbe še vedno ne znamo povedati.

    Prejemniki nagrad za jadralske dosežke. Foto: Jadralska zveza Slovenije
    Prejemniki nagrad za jadralske dosežke. Foto: Jadralska zveza Slovenije
    Ko Lara Poljšak Johns osvaja svetovne naslove v razredu TP52 ali ko Jure Jerkovič in Robert Zajc postaneta evropska prvaka, to ostane novica za poznavalce. Ne postane nacionalni mit. Če bi enake uspehe dosegali v športu, ki ga bolje razumemo, bi jih slavili drugače.

    Generacija, ki prihaja

    Na podelitvi Jadralec leta so prav mladi pokazali, kako široka je baza slovenskega jadranja. Mihael Zobec kot svetovni podprvak, Val Grbec med najboljšimi na svetu, vrsta mladih imen, ki se že prebija na mednarodnem prizorišču. To niso posamezni prebliski. To je struktura prihodnosti.

    In ob njih stojijo trenerji, klubi, zveza, starši. Ljudje, ki držijo sistem skupaj, pogosto daleč od oči javnosti. Jadranje je individualno samo na videz. V resnici je eden najbolj ekipnih individualnih športov.

    Svet razume. Slovenija še ne.

    Danes obstajajo globalne platforme, kot je SailGP, kjer se stikajo šport, tehnologija, kapital in mednarodni vpliv. Dogodki, kot je Barcolana regatta, združujejo šport, spektakel, turizem in diplomacijo.

    Svet jadranje razume. Mi ga še vedno predvsem gledamo.

    In vendar – prihodnost prihaja z morja

    Na odru v Kopru niso stali rekreativci. Stali so športniki z jasno vizijo. Med njimi tudi Toni Vodišek, ki je že petič zapored postal jadralec leta. Po poškodbi kolena in dolgi rehabilitaciji se je vrnil in sezono končal tik pod vrhom svetovnega prvenstva. Njegov stavek, da četrto mesto ni dovolj, pove vse.

    To ni le športna ambicija. To je mentaliteta. Mentaliteta, iz katere nastajajo veliki preboji.

    Ogledalo

    Tisti večer ni bil le večer nagrad. Bil je ogledalo. Ne jadranja. Slovenije. Vprašanje ni več, ali imamo veter. Vprašanje je, ali ga znamo ujeti. Ali pa bomo še naprej stali na obali in gledali, kako drugi jadrajo mimo nas. Morda odgovor že prihaja. V obrazih mladih, ki stopajo na oder. V ljudeh, ki verjamejo, tudi ko je najtežje.

    In v misli, ki jo je tisti večer izrekel nagrajenec za življenjsko delo Aljoša Tomaž: uspeh na morju nikoli ni zgolj stvar vetra, temveč institucij, poguma in kontinuitete. Vprašanje je le, ali bomo to končno razumeli.

     

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Skozi Hormuško ožino spustili dva tankerja, ameriška blokada »nesmisel«

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    13. 4. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    JADRANJE

    Narod, ki zna leteti – a še vedno ne zna jadrati

    Jadralska zveza Slovenije je podelila nagrade najboljšim jadralcem, jadralskim klubom in zaslužnim za sistemsko podporo temu športu, in ob tem so se odprla številna vprašanja, ki so kazala na neizkoriščen potencial tega lepega in najbolj zelenega športa.
    Petra Kovič 13. 4. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve na Madžarskem

    Novica Mihajlović: Magyar ima proste roke, da počisti z Orbanom (VIDEO)

    O volitvah na Madžarskem se je Rok Tamše pogovarjal z Delovim novinarjem Novico Mihajlovićem.
    13. 4. 2026 | 20:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Konec Orbánove dobe

    Magyarjevo zmagoslavje veliko olajšanje za Bruselj

    Po dolgoletni politiki blokad je pričakovati, da bo prihodnja madžarska vlada konstruktivni partner znotraj Evropske unije.
    Peter Žerjavič 13. 4. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po izvolitvi Stevanovića

    Golob: Na misel mi pride ena sama beseda in to je prevara

    O tem, ali bo nadaljeval pogovore o oblikovanju nove koalicije, ki jih je začel po volilni nedelji, Robert Golob ni spregovoril.
    13. 4. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Konec Orbánove dobe

    Magyarjevo zmagoslavje veliko olajšanje za Bruselj

    Po dolgoletni politiki blokad je pričakovati, da bo prihodnja madžarska vlada konstruktivni partner znotraj Evropske unije.
    Peter Žerjavič 13. 4. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po izvolitvi Stevanovića

    Golob: Na misel mi pride ena sama beseda in to je prevara

    O tem, ali bo nadaljeval pogovore o oblikovanju nove koalicije, ki jih je začel po volilni nedelji, Robert Golob ni spregovoril.
    13. 4. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več

