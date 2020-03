Naša pot v lepšo prihodnost

Slovenija bi s premišljeno pospešitvijo infrastrukturnih naložb lahko naredila preskok med bolj razvite države Evropske unije. V kar nekaj primerih so infrastrukturne naložbe nujne in na kar nekaj področjih Slovenija zapostavlja potrebna investicijska vlaganja v svojo infrastrukturo.Le manjši del predvidenih infrastrukturnih naložb je namreč opcijskih, torej nenujnih, a pomenijo nadgradnjo obstoječe infrastrukture ali novost. Ključni vprašanji pa sta, ali se Slovenija kot celota zaveda nujnosti večine naložb in ali sta politika in gospodarstvo sposobna narediti miselni preskok od odlaganja infrastrukturnih naložb zaradi ...