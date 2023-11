Naši naročniki so zahtevni in tehnološko napredni

Smo med vodilnimi podjetji v elektrogospodarstvu za izvajanje najkompleksnejših projektov v energetiki, naši naročniki so zelo zahtevni in tehnološko napredni, zato projekt lažje uresniči tisti, ki se nenehno uči, je strokovno podkovan in predvsem agilen – in prav zato veliko vlagamo v usposabljanje kadra, je v intervjuju povedal Nejc Štefančič, direktor podjetja Kolektor Igin, ki je ponudnik storitev gradnje ali rekonstrukcije elektroenergetskih objektov, posebej specializirano za sekundarne sisteme na srednje- in visokonapetostnih elektroenergetskih omrežjih. Podjetje, ki se prihodnje leto tudi seli v večje prostore v Črnučah, vstopa tudi na tuji trg.

Gospod Štefančič, od aprila skupaj z direktorjem Jožetom Ponikvarjem vodite podjetje, ki tudi izvaja elektroenergetske projekte na ključ ‒ kaj točno to pomeni?

Tako je, podjetje vodiva dva direktorja, gospod Jože Ponikvar se namreč počasi spogleduje z upokojitvijo.

V preteklosti smo se ukvarjali z izvedbenim delom projektov na ključ, kar pomeni, da smo prevzeli dela in naročniku s tem zmanjšali skrb na najmanjšo možno mero, saj smo prevzeli vse izvajalce različnih strok, od gradbenega dela, elektromontaže, do parametriranja relejev, opreme in spuščanja v pogon. Naša najpomembnejša letošnja noviteta pa je, da izvedba projekta na ključ zajema tudi kompletno projektiranje, od ideje in vseh upravnih postopkov, projektne dokumentacije v vseh fazah projekta ter izvedbe gradbenih in vseh elektromontažnih del, ki jih opravimo z lastnim kadrom, do uporabnega dovoljenja. To nam zagotavlja ključno prednost pred konkurenti.

Februarja smo namreč prevzeli inženirsko projektantsko podjetje Korona, tako da pri projektih na ključ sodelujemo s »hišnimi« izvajalci pri vseh delih za posamezna področja. Pri gradbenih delih sodelujemo z gradbenim podjetjem Kolektor Koling, če pa je predmet pogodbe tudi dobava transformatorja, pa še s podjetjem Kolektor Etra. In čedalje več naročnikov se odloča za koncept projekta na ključ, saj so ugotovili, da je s tem manj zapletov. Imajo namreč enega projektnega vodjo in nadzornike za posamezna področja, ostalo pa je na ramenih izvajalca. Prepričan sem, da je tudi cenovno gledano na zelo podobni ravni, prej malo ceneje kot dražje, če upoštevamo vse stroške naročnika.

Javna naročila na našem področju so bila še pred leti bolj razdrobljena na posamezna področja za isti objekt. Zato je bilo tudi več potencialnih in realnih zapletov z izbiro izvajalcev za določene dele projekta, pa še težje je bilo vse koordinirati, saj je zaplet v nekem delu projekta (takrat ločenem razpisu) lahko podrl časovnico za vse druge aktivnosti, ki so bile podpisane v drugih razpisih za isti projekt. Sicer je bilo to predvsem na ramenih naročnikov, tako da to neposredno ni bila naša stvar, smo pa prepoznali, kaj bi bila rešitev in v katero smer želimo razvijati podjetje.

Če ponazorim, je to enako kot pri obnovi ali gradnji hiše, ko to lahko zaupate kvalitetnemu izvajalcu, ki poskrbi za vse, in se samo vselite; lahko pa se ukvarjate s petimi in več obrtniki, sami usklajujete vse podrobnosti, skrbite za terminski načrt in kakovost izvedbe ter sive cone, ko neki detajl ostane nedokončan, ker ni od nobenega mojstra.

Nejc Štefančič: Februarja prihodnje leto bomo vstopili tudi na tuji trg, saj bomo začeli elektromontažna dela pri sestavi 420 kilovoltnega, s plinom izoliranega (GIS) stikališča na Nizozemskem. In tako velikega pri nas še ni bilo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In zanimivi primeri iz prakse?

Imamo kar nekaj referenčnih projektov pri različnih naročnikih, kjer je bila izvedba del na ključ. Eden izmed tudi sicer najlepših arhitekturnih objektov je zagotovo RTP 110/20 kV Kobarid, potem so še RTP 110/20 Dobruška vas, RTP 110/20 kV Škofja Loka, projekt STATCOM, v zaključevanju je RTP 110/20 kV Izola in še bi jih lahko našteli.

Pri prevzemu celotne izvedbe projekta od projektive do zaključka pa mi kot izvajalci prevzamemo tudi tveganja. To so, na primer, vsi stroški ob morebitnih neskladjih med pri nas izdelano projektno dokumentacijo in poznejšo izvedbo del ter doseganju zahtev naročnika. Če ne delaš po sistemu ključa, take težave rešuje naročnik z izbranim projektantom.

Septembra ste podpisali tudi največjo pogodbo do zdaj, vredno 81 milijonov evrov. Katera dela boste izvajali?

Kolektor Igin je v ponudbi kot del konzorcija s partnerji (SŽ ‒ ŽGP kot vodilni, druga dva partnerja sta še GH holding in YM Contruction) sodeloval na razpisu za tretji sklop projekta Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača–Koper. Pogodba z naročnikom 2TDK za izvedbo projekta v vrednosti 203,8 milijona evrov je bila podpisana septembra, Kolektor Igin pa bo izvedel za 81,7 milijona evrov del, kar je za nas največja pogodba do zdaj.

Večinoma bomo izvajali dela, ki so tehnično podobna kot dela v elektroenergetskih objektih, kjer smo večinoma delovali do zdaj. Gre za gradnjo 110 kV energetske napajalne postaje (ENP) za napajanje vozne mreže ter dobavo, montažo in spuščanje v pogon sistema napajanja predorov z električno energijo (55 transformatorskih postaj v in zunaj predorov), varnostnih sistemov, NN močnostnih inštalacij, ozemljitev naprav, strelovodne napeljave in strojne inštalacije v predorih. S tehničnega vidika je torej izvedba del v RTP ali v predoru podobna.

Trudimo se povečevati obseg in kompleksnost naših storitev, zato znamo vedno ponuditi več kot drugi.

Bistvena sprememba pa je narava objekta in okoliščine, saj se bodo dela izvajala pretežno v predorih. To pomeni, da si omejen s prostorom in nenehno pod umetno svetlobo, poleg tega je še toliko bolj kot sicer pomembna res dobra logistika, priprava in zaporedje del, usklajenost z izvajalci po drugih pogodbah, sodelovanje z našimi podizvajalci, dobavitelji in tako dalje. Predorov je namreč kar osem, najkrajši meri 335 metrov, najdaljši pa 6714 metrov, vmes jih povezujejo še trije viadukti.

Vsa dela bo treba končati do konca leta 2025. Zato imamo ustanovljen poseben projektni tim in podporne službe (nabava, logistika), ki že intenzivno usklajujejo podrobnosti za izvedbo projekta. Naj poudarim, da je za pridobitev posla zaslužen predvsem direktor Jože Ponikvar, ki je temu projektu že v fazi ponudbe in priprav res namenil ves svoj čas in energijo.

V kaj usmerjate večino razvojnega dela?

Interno za nas »razvoj« pomeni razvoj novih storitev in razumevanja novih tehnologij in znanj. Naši naročniki so zelo zahtevni, tehnološko napredni in projekt lažje uresniči tisti, ki se nenehno uči, je strokovno podkovan in predvsem agilen. Trudimo se povečevati obseg in kompleksnost naših storitev, zato znamo vedno ponuditi več kot drugi.

Smo namreč v funkciji integratorja v energetiki. To pomeni, da različne komponente oziroma opremo, od na primer GIS-stikališča do sekundarne opreme, kupimo od najboljših svetovnih proizvajalcev, kot so Siemens, GE, Hitachi/ABB, SEL in drugi, v primeru dobave energetskega transformatorja pa tudi od Kolektorja Etra. Naša naloga je, da to opremo dobro poznamo, zato se izobražujemo pri proizvajalcih v tovarni, da znamo z njo strokovno ravnati, jo pravilno namestiti, preizkusiti in dati v obratovanje.

Razvoj in raziskave v tehnološkem smislu so v našem primeru bolj stvar proizvajalcev, mi pa temu v vsakem primeru sledimo, da imamo ustrezna orodja in usposobljen (certificiran) kader. Imamo 15 inženirjev ter več kot 15 montažerjev in to je tisto, kar nas je vsa ta leta ločevalo od konkurence.

Kadri so ključ do uspešnosti vsakega podjetja. Kaj omogočate zaposlenim?

Nejc Štefančič, direktor podjetja Kolektorja Igin, pravi, da si želijo čim več celovitih projektov na ključ, od projektiranja pa vse do izvedbe in uporabnega dovoljenja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Naše podjetje temelji izključno na kadru. Če rečemo, da lastnik lahko poskrbi za dobre delovne pogoje, finančno varnost, prostore in tako dalje, je vse drugo odvisno izključno od glav in rok. Če je podjetje skelet, so zaposleni mišice, organi, srce in možgani, strojev v naši panogi ni. Tega se tako mi kot naša konkurenca zelo dobro zavedamo.

Zdaj imamo tudi štiri štipendiste, in sicer tri na srednješolski stopnji in enega na fakulteti. Tudi sicer imamo kar nekaj mladih, ki jih intenzivno vzgajamo, ker je v Sloveniji težko dobiti izkušen kader ‒ to velja za vse stopnje izobrazbe elektrosmeri, od monterjev, električarjev do elektrotehnikov in inženirjev.

V podjetju imamo 15 inženirjev, od katerih jih je kar devet aktivnih pooblaščenih inženirjev, vpisanih v imenik Inženirske zbornice Slovenije. In po zakonodaji morajo vsako leto zbrati določeno število točk, da lahko obdržijo nazive in opravljajo svoje delo, od vodenja del do projektiranja. To pomeni kar nekaj izobraževanj za vsakega, potem so tu še različna šolanja za opremo.

Zaposlenim pa poleg izobraževanj zagotavljamo dodatno pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje Specialisti, stimulativne (nadpovprečne) prihodke, fleksibilen delovni čas, najkvalitetnejšo opremo za delo in seveda dobro delovno vzdušje.

Kakšna pa je vizija vašega podjetja?

Smo med vodilnimi podjetji v elektrogospodarstvu za izvajanje najkompleksnejših projektov. Želimo si čim več celovitih projektov na ključ, od projektiranja pa vse do izvedbe in uporabnega dovoljenja. Sicer pa nam dela na našem področju ne bo zmanjkalo, saj je elektroenergetika pomemben del življenja slehernega posameznika, pa če se tega zaveda ali ne. Električna energija bo vedno morala biti, je poleg zraka, vode in prsti eden ključnih temeljev sodobnega človeštva, omrežja se bodo morala obnavljati, razvijati in širiti. In mi bomo poskušali slediti vsem tem trendom.

Februarja prihodnje leto bomo vstopili tudi na tuji trg, saj bomo začeli elektromontažna dela pri sestavi 420 kilovoltnega, s plinom izoliranega (GIS) stikališča na Nizozemskem. Tako velikega pri nas še ni bilo. Dolgoročno pa si želimo vsaj desetodstotni delež naših poslov v tujini, tako da nisi popolnoma odvisen zgolj od domačega trga in tako lažje premagaš morebitne turbulence.

In širitev?

Prihodnje leto se bomo zaradi sedanjih premajhnih prostorov preselili v novejše prostore v industrijski coni Črnuče, kjer bomo imeli 1800 kvadratnih metrov pisarniških in proizvodnih površin. Najprej bomo februarja 2024 začeli seliti delavnice, zatem pa še preostale dele podjetja, tako da bi lahko bili junija že v celoti preseljeni in polno funkcionalni. To bo vsekakor ogromen prispevek za vse zaposlene, še posebno tiste, ki delujejo v delavniških prostorih, tam bo razlika res očitna.