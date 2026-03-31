Nastal megatrgovec s slovenskim lastništvom

Po izpolnitvi odložnih pogojev in pridobitvi soglasij pristojnih regulatorjev za varstvo konkurence sta Advance Capital Partners in Skupina Mass zaključila prevzem avstrijskega trgovca z obutvijo Leder & Schuh, so sporočili iz Advance Capital Partners.

Združena skupina tako po novem posluje na devetih evropskih trgih, z več kot 400 milijoni evrov letnih prihodkov pa se uvršča med deset največjih evropskih trgovcev z obutvijo.

Leder & Schuh bo tudi po zaključenem prevzemu ohranil samostojno poslovanje in sedež v Gradcu. Advance Capital Partners, Mass in matična družba Ponds so v okviru transakcije zagotovili tudi refinanciranje vseh obstoječih bančnih posojil avstrijske družbe in ji s tem zagotovili trdne temelje za dolgoročno finančno stabilnost. Prevzem smo napovedali julija lani v članku Slovenci napovedali velik prevzem obutvenega velikana

Združeno podjetje bo delovalo v devetih državah

»Prevzem Leder & Schuh pomeni pomemben korak pri uresničevanju naše strategije. Z zaključenim prevzemom se naše delo šele začenja, saj imamo v Srednji in Vzhodni Evropi velike ambicije. Pod okriljem matične družbe Ponds bomo združili mednarodne izkušnje Mass in Leder & Schuh ter ustvarili pogoje za pospešeno organsko rast in širitev poslovanja.

V naslednjih petih letih želimo v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Nemčiji, Romuniji in Bolgariji odpreti še dodatnih 60 novih poslovalnic HUMANIC, SHOE4YOU, Mass in Skechers ter razširiti spletno prodajo. Naš cilj je postati vodilni večkanalni trgovec z obutvijo in modnimi dodatki v Srednji in Vzhodni Evropi,« je povedal direktor in ustanovitelj Massa Sašo Apostolovski.

»To partnerstvo bo dodatno okrepilo temelje celotne skupine in odprlo nove priložnosti za rast. Združena skupina bo soustvarjala prihodnost maloprodaje obutve v regiji, pri čemer se bo tudi v prihodnje osredotočala na kupce in inovacije,« je dodal Armin Weger, glavni izvršni direktor Leder & Schuh.

»Povezovanje je logičen korak v nadaljnjem razvoju obeh podjetij in tudi odraz vizije Advance Capital Partners. Združena skupina z 2300 zaposlenimi danes posluje v devetih državah, v katerih ima mrežo skoraj 290 poslovalnic, kar predstavlja trdno izhodišče za nadaljnjo krepitev v regiji. Naš cilj je, da bomo obstoječe blagovne znamke še nadgradili, do leta 2029 pa naj bi skupina ustvarila že več kot pol milijarde evrov letnih prihodkov,« je povedal Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partners.