Natančnejša dostava za naročnike

Projekt digitalizacije Petrolove logistike, najprej naftnih derivatov in plina, je široko zastavljen, tako vsebinsko kot finančno, z evropsko podporo. Ta bo pri 7,4 milijona evrov vrednem projektu znašala 1,457 milijona evrov. Petrol od projekta pričakuje večjo učinkovitost razvoza, boljšo izkoriščenost cistern in manj napak, tehnološki družbi SmartCargo in Špica pa razvoj sistema s Petrolom vidita kot dobro referenco za nove projekte in sodelovanje.

Nabava, skladiščenje in distribucija se bodo spremenili v 14 mesecih projekta Oil&Gas E2E. Kot je povedal član uprave Petrola Jože Bajuk, se projekt naključno časovno ujema s posledicami dogodkov iz preteklega leta, ko je učinkovita raba energije postala še pomembnejša. Zato pa imajo veliko več vsebin kot pred krizo, a tudi razvoj tehnologij v zadnjih petih letih omogoča bistveno več rešitev kot prej. »Želimo ostati konkurenčni, dolgoročno bo pritisk samo naraščal,« pravi Bajuk.