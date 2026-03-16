Ne le dvig cen, težava tudi dobava določenih izdelkov (VIDEO)

Napad na Iran je poleg dražje nafte in plina povzročil tudi velik skok cen premoga, elektrike, aluminija.

Zaradi krize v Iranu in zaprtja pomorske poti skozi Hormuško ožino se dražijo nafta, zemeljski plin, premog in električna energija. Morebitne težave se nakazujejo tudi z dobavo določenih izdelkov, denimo kemičnih in aluminija, gospodarske posledice analizira glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc. Strateški svet za energijo na GZS se bo danes sestal z ministrom za energijo Bojanom Kumrom. »Težava niso samo visoke cene, morebitne težave so tudi pri dobavi določenih izdelkov,« je Bojan Ivanc odgovoril na vprašanje, na kaj bodo ministra opozorili. »Čez Bližnji vzhod potekajo določeni tokovi kemičnih izdelkov, ki so pomembni, recimo, za kemijsko industrijo. Industrijska sečnina, ki je bogata z dušikom, se, denimo, uporablja pri proizvodnji umetnih gnojil. Če proizvodnja ...