Ne le minimalne, dvignile se bodo skoraj vse plače, preverite za koliko

Po umirjenem drugem polletju 2025 se v prvi polovici leta 2026 ponovno krepi dinamika rasti plač. Raziskava Trendi gibanja plač in zaposlovanja, ki jo je predstavila družba Manpower Slovenija, kaže, da 65,13 odstotka delodajalcev napoveduje zvišanje plač.

Med podjetji, ki bodo plače dvignila, jih več kot polovica napoveduje rast do pet odstotkov, približno desetina pa med šest in deset odstotkov. Dvigov nad deset odstotkov ni v napovedih nobenega podjetja, kar kaže na previdno prilagajanje stroškov dela. Napovedana povprečna rast plač znaša 5,4 odstotka, kar ob predvideni inflaciji okoli 2,3 odstotka pomeni tudi realno rast kupne moči.

Zvišanja bodo pogosto široka, ne le selektivna. Več kot 43 odstotkov podjetij bo plače zvišalo vsem zaposlenim, četrtina pa več kot polovici zaposlenih. To pomeni, da gre v številnih primerih za sistemske uskladitve, ne zgolj za individualne nagrade.

Glavna razloga za napovedana zvišanja ostajata inflacija (55,9 odstotka) in zadrževanje obstoječih zaposlenih (50,4 odstotka). Med delodajalci, ki načrtujejo dvige, jih bo 43 odstotkov plače zvišalo vsem zaposlenim. Tretjina podjetij (34,36 odstotka) sprememb ne načrtuje, najpogosteje zaradi že izvedenih povišanj ali negotovih gospodarskih razmer.

Pri dodatnih ugodnostih večjih sprememb ni pričakovati. Skoraj 87 odstotkov podjetij ne načrtuje bistvenih novosti na tem področju. Med najpogostejšimi ugodnostmi ostajajo jubilejne nagrade, teambuildingi ter nagrade za delovno uspešnost.

Dobra tretjina podjetji sprememb ne načrtuje. Znižanje plač predvideva le zanemarljiv delež podjetij.

Fluktuacija ostaja izziv

Povprečna stopnja fluktuacije je leta 2025 znašala 9,8 odstotka, kar je manj kot leto prej (11,3 odstotka), vendar še vedno predstavlja izziv za delodajalce. Najpogostejši razlog za odhode zaposlenih je boljše plačilo pri konkurenci, sledijo upokojitve in neugodni delovni pogoji.

Podatki nakazujejo, da zgolj zviševanje plač dolgoročno ne bo zadostovalo za zadrževanje kadra, saj so med razlogi za odhode tudi razvojne priložnosti, delovni pogoji in kakovost vodenja.

Skoraj polovica delodajalcev namerava v prvi polovici leta 2026 več zaposlovati kot odpuščati. Več odpuščanj kot zaposlitev načrtuje okoli pet odstotkov podjetij, tretjina (33,53 odstotka) ne predvideva sprememb, 12,35 odstotka pa je neodločenih.

Pozitivne napovedi zaposlovanja so prisotne v vseh panogah. Največ optimizma izražajo v gradbeništvu, informacijskih tehnologijah ter v bančništvu, financah in zavarovalništvu.

Plačna transparentnost v ospredju

Raziskava opozarja tudi na vprašanje plačne transparentnosti v luči prihajajoče EU direktive, ki jo morajo države članice v nacionalno zakonodajo prenesti do 7. junija 2026. Večina podjetij plačnih razponov v zaposlitvenih oglasih ne objavlja, 13 odstotkov jih objavlja občasno, 15 odstotkov pa vedno ali pogosto.

Notranjo komunikacijo o plačah, ugodnostih in napredovanju 43 odstotkov delodajalcev opredeljuje kot delno transparentno, medtem ko pri 15 odstotkih transparentnosti ni. Med največjimi skrbmi so vprašanja notranje pravičnosti in enakosti plač (53 odstotkov), pridobivanje in zadrževanje kadrov (37 odstotkov) ter vpogled konkurence v plačne ravni.

Le 7,7 odstotka podjetij navaja, da so na zahteve direktive že v celoti pripravljeni. Več kot tretjina se nanjo delno pripravlja, skoraj 15 odstotkov z obveznostmi še ni seznanjenih, 40 odstotkov pa je nepripravljenih in v fazi načrtovanja.

Direktorica kadrovskih storitev pri Manpower Slovenija Nives Orešnik je ob predstavitvi rezultatov poudarila, da ob rasti plač v ospredje vse bolj stopajo tudi vprašanja fluktuacije in plačne transparentnosti ter da bodo podjetja, ki bodo pravočasno uredila plačne sisteme in komunikacijo, v konkurenčni prednosti na trgu dela.

Raziskava SATR je del rednih polletnih raziskav Manpower Slovenija in Manpower SEE o načrtih delodajalcev glede plač, zaposlovanja in fluktuacije ter izraža njihove namere za prihodnje polletje.