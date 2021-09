Ne le pomočniki, tudi zamenjajo nas

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Ena od poti do tega, kako v svojem domu pametno upravljati čas, ki ga namenjamo gospodinjskim opravkom, je tudi »sodelovanje« z robotskim sesalnikom.



Za prvimi robotskimi sesalniki je bilo treba počistiti težje dostopna mesta, jih čistiti in vzdrževati. Danes pa so že del pametnega doma. Lastnik lahko s sesalnikom komunicira in ga upravlja prek aplikacije, kar pomeni, da v splet povezana naprava redno posodablja svojo programsko opremo in tako širi obseg funkcij, ki jih zmore. Z aplikacijo se robot tudi »uči« naših navad in potreb ter nam tako olajša delo.

Upravljanje s telefonom

»Podobno kot lahko s pametnim telefonom upravljamo zaklepanje vrat, daljince za ograje, garažna vrata ali razsvetljavo, ljudje vse bolj tudi od robota, ki nas zaradi napredne tehnologije že lahko zamenja pri nekaterih opravilih, pričakujejo upravljanje prek pametnega telefona. Telefon imamo ves čas pri sebi. Sesalnik iRobot, na primer, ponuja rešitev samodejnega praznjenja koška – tako da res ni treba, da bi na sesanje pomislili do 60 dni. Verjamem, da so take stvari kupcem najbolj všeč,« pravi Nataša Žukovec, ki v podjetju Tilt skrbi za marketing blagovne znamke robotskih sesalnikov iRobot.



Razvoj robotskih sesalnikov napreduje v smeri čim večje avtonomije. »Recimo, uporabniki ne želijo zapravljati časa z nastavitvami urnikov, kombinacij čiščenja, ne razmišljajo preveč, da je v času, ko hišni ljubljenček menja dlako, nesnage več, delajo od doma, zato jim gre sesalnik na živce ... Aplikacija poskuša zato razmišljati namesto nas,« pravi Žukovčeva.

Avtonomija in učenje rutin

Spozna in avtomatizira lahko različne rutine. Če, na primer, vsak večer sesamo pod jedilno mizo, robot to zazna in uporabniku predlaga že sestavljen urnik »sesaj pod jedilno mizo ob 19. uri«, uporabnik mora to samo še potrditi. Ko je sezona cvetnega prahu, aplikacija na to opozori in predlaga pogostejše čiščenje.



Nataša Žukovec navaja še en primer: »Kadar, na primer, dopoldne čistimo celotno nadstropje, v času kosila ob kuhinjskih pultih, po večerji v jedilnici in na hodniku, lahko vse te kombinacije nastavimo kot hitre tipke in s tem upravljamo sesalnik s kar se da malo klikanja.« Z aplikacijo si lahko nastavimo funkcijo »čisti, ko zapustim dom«. Podobno lahko nastavimo poljuben radij – ko ga zapustimo, gre robot na delo, če pa se vrnemo, preden konča, neha čistiti.

S kamero prepozna ovire

iRobot je prejšnji teden predstavil tudi nov model sesalnika Roomba j7+. »Največji napredek je PrecisionVision Navigation, ki vključuje sprednjo kamero. Ta pomaga robotu prepoznati ovire na tleh, kot so kabli in odpadki hišnih ljubljenčkov, ki bi mu sicer lahko preprečili, da bi uspešno opravil čiščenje. Takim oviram se sesalnik izogne. Roomba j7+, ki ga poganja iRobot Genius, je tudi eden najpametnejših robotskih sesalnikov Roomba do zdaj, ki sčasoma lahko postane še pametnejši, saj se nauči lastnosti vašega doma, razume vaša posebna navodila in si zapomni posebne želje. Zasnovan je tako, da se čim bolj brezhibno zlije z vašim domom,« je povedala Nataša Žukovec.