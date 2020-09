FOTO:(Ne)pričakovan pospešek za uporabo kartic

Kar trije od desetih podjetnikov so v zadnjem času doživeli, da so kupci zavrnili njihovo storitev, kjer niso mogli plačati s kartico, je pokazala raziskava, ki jo je med člani obrtne zbornice izpeljal ponudnik plačilnih rešitev Marstercard.Elektronske plačilne poti so se sicer močno usidrale že pred epidemijo covida-19, saj predvsem kupcem poenostavljajo plačila in povečajo varnost, podobne prednosti pa lahko izkoristi tudi večina ponudnikov storitev. V raziskavi je 59 odstotkov udeležencev potrdilo, da kupci pri njih lahko uporabljajo terminale POS, nadaljnjih deset odstotkov anketiranih pa o njihovi uvedbi aktivno razmišlja. ...