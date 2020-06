Ne zamudite priložnosti za sklepanje poslov v tujini

SEEMeet Slovenia 2019 FOTO: arhiv Razvojni center Novo mesto

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

se lahko podjetja, ki vas zanima poslovanje na italijanskem trgu, udeležite Italijanski trg – izzivi in priložnosti v času novih razmer. Kakšne so priložnosti poslovanja z Italijo po epidemiji, kako v novih razmerah vstopiti na italijanski trg, kakšne so značilnosti italijanskega distribucijskega sistema in kako bo letos potekal virtualni forum agentov je le nekaj tem, ki jih bodo predstavili strokovnjaki in poznavalci poslovanja na italijanskem trgu.SPIRIT Slovenija nadaljuje organizacijo skupinskih sejemskih predstavitev. Tako lahko podjetja doprijavite svojo udeležbo v skupinskih predstavitvah na naslednjih mednarodnih sejmih v letu 2021: TRANSPORT LOGISTIC v Münchnu, MOULDING EXPO v Stuttgartu, ANUGA v Kölnu, IBA v Münchnu, IMM v Kölnu in STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR v Stockholmu.Omenjeni seznam sejmov, na katerih bo agencija organizirala skupinske sejemske predstavitve, pa se bo na podlagi vašega interesa še dopolnil. Zato agencija poziva vsa podjetja, da jim doposredujete interes za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini , na katerih bi se želeli predstaviti v letuinPrednosti skupinskih sejemskih predstavitev so vidnejša lokacija razstavnega prostora, večja prepoznavnost razstavljavcev in nižji stroški sejemske predstavitve, saj agencija sofinancira stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog razstavljavcev. Poleg tega si lahko podjetja stroške sejemske predstavitve še dodatno znižate z vavčerjem za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Odlična priložnost za vzpostavitev novih poslovnih kontaktov je, ki bo potekalin. Vabljena vsa podjetja, ki želite na 15 individualnih sestankih spoznati nove poslovne partnerje, se na predavanjih seznaniti z aktualnimi temami s področja e-trgovanja, trendov v digitalnem marketingu, (digitalnih) sejemskih nastopov in načinov vstopa na tuje trge ter si tako povečati možnosti za nove posle. Prijave so že odprte.Slovenskim malim in srednjim podjetjem so za različne aktivnosti na tujih trgih na voljo tudi finančna sredstva, ki jih lahko pridobite v okviru naslednjih javnih razpisov Javne razpise sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).Več informacij oje na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si