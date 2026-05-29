Je ključ za službeno stanovanje tudi ključ do novega kadra?

Terme Olimia nameravajo zgraditi dva stanovanjska bloka s 60 stanovanji, ki bodo namenjena sedanjim in bodočim zaposlenim v družbi, so ta mesec javno razkrili v tej turistični družbi. A to ni edini delodajalec, ki bo svojim kadrom ponujal rešitev stanovanjskega problema. To že zdaj omogočajo nekatere občine za zdravstveni kader, pa tudi nekatera znana podjetja. Še posebej v krajih, kjer so stanovanja draga ali jih primanjkuje.

Delodajalci so že doslej zagotavljali nastanitve predvsem za tuje delavce, zlasti tiste iz tretjih držav, saj je to pogosto eden od pogojev, da so se ti sploh odločali za prihod v našo državo. A v zadnjem obdobju nekatera podjetja stanovanja kupujejo, najemajo ali gradijo tudi za domače kadre, predvsem v krajih, kjer jih morajo iskati iz drugih koncev države. Na ta način privabljajo tudi razvojne kadre, saj jih tako lažje obdržijo za daljši čas.