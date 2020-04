Nekatera podjetja v zagon proizvodnje

Ljubljana – Po tem, ko so se številna slovenska industrijska podjetja zaprla ali pa se še bodo, se nekatera zdaj že pripravljajo na ponoven zagon proizvodnje oziroma so poskusno delo že začela. Prebujajo se tudi avtomobilske tovarne v Evropi.Korejska avtomobilska družba Kia načrtuje za začetek prihodnjega tedna vnovičen zagon proizvodnje na Slovaškem. Gre za njihovo veliko tovarno v Žilini, ki so jo zaradi izbruha novega koronavirusa ustavili 21. marca in takrat tudi napovedali, da jo bodo znova odprli 6. aprila. Po poročanju agencije Reuters naj bi ta datum vnovičnega odprtja zdaj potrdili. Kia v Žilini, ki leži 200 ...