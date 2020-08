Nekateri bodo izboljšali poslovanje

»Zaradi pandemije so se likvidnostne razmere v gospodarstvu zaostrile, vendar je odziv države, ki je sprejela številne ukrepe, za zdaj preprečil, da bi kljub zastoju v dobavnih verigah nastale hujše gospodarske posledice,« ugotavlja Andreja Kelhar Horvat, vodja sektorja za bonitetne in druge tržne storitve na Ajpesu.Prav zato se morebitne težave v poslovanju še ne kažejo neposredno v bonitetnih ocenah podjetij. »Z vidika kreditnega tveganja bo ključen nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo in odziv bank na potrebe podjetij, prav tako tudi odziv podjetij na spremembe v navadah potrošnikov, ki bi lahko dolgoročno vplivale ...